Росія накопичила вже 800 ракет: Повітряні сили ЗСУ готові до захисту неба взимку, — Ігнат (відео)

Речник командування ЗС ЗСУ заявив, що минулого разу російські окупанти атакували, за 6 місяців атак на критичну інфраструктуру випустили понад тисячу тільки крилатих ракет.

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За два місяці малої інтенсивності використання ракет, РФ змогла накопичити потенціал. Так, у її розпорядженні тепер є приблизно 800 ракет. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю"Радіо НВ".

За його словами, йдеться про ракети "Калібр", "Іскандер-К", а також Х-101 і Х-555.

"Два з половиною місяці тому ГУР нам повідомляло про 600 ракет і про те, що приблизна виробнича потужність — 100 ракет на місяць. Виходить, минуло два місяці, ось вони мають 800 з гаком", — сказав він.

За його словами, минулого разу російські окупанти атакували критичну інфраструктуру України з вересня 2022 року по березень 2023 року. Так, за 6 місяців вони випустили понад тисячу тільки крилатих ракет.

"Вони мали значно більшу кількість минулого року, ніж вони мають зараз", — заявив Ігнат.

Щоправда, за його словами, це не стосується ракет С-300, авіаційних ракет або "Оніксів".

Ігнат також зазначив, що, найімовірніше, росіяни під час нових атак робитимуть велику ставку на свої ударні БПЛА. Однак Сили оборони України постійно перебувають у повній готовності.

"Мене часто запитують: а як же готуються Повітряні сили і Сили оборони загалом до захисту нашої енергетики? Ми не готуємося, ми завжди в готовності, 24/7", — сказав спікер.

Щоправда, він повідомив, що Україна залежить від західних партнерів у плані постачання систем, боєприпасів, зенітних керованих ракет. Цей процес постійний. Він іде не так швидко, як хотілося б.

"Але бачимо додаткові системи NASAMS, про які оголошував президент. Є оголошення від наших західних партнерів (ми його вже підтвердили), що ми маємо хороші результати бойового застосування на полігоні в Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів Бук-М1, які переобладнано, адаптовано під американські ракети", — зазначив спікер.

За словами Гната, в Україні є дефіцит радянських ракет. Деякі з них зовсім можна дістати тільки в Росії.

Юрій Ігнат про ракетні атаки на Україну (дивитися з 5 хвилини)

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