Носіїв "Калібрів" ще достатньо: у ГУР анонсували нові операції в окупованому Криму

За словами представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, вже найближчим часом українцям варто очікувати новин.

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Головне управління розвідки Міноборони проводитиме нові спецоперації в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Зазначимо, що подробиці Юсов розкривати не став, проте закликав українців почати готувати себе до хвилюючих новин.

За словами представника розвідки, носіїв ракет "Калібр" у Росії в Чорному морі ще достатньо.

"Носіїв "калібрів" у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Ми не єдиним "Аскольдом" повинні радіти. Найближчим часом ще будуть новини", — зазначив Юсов.

Удар по кораблю "Аскольд" у Керчі: що відомо

Нагадаємо, 4 листопада російські ЗМІ повідомили про вибухи в окупованому Криму. У Севастополі було оголошено тривогу. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків.

Пізніше українська розвідка повідомила, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі, вдалося вразити малий ракетний корабель, який будували на суднобудівному заводі "Залив".

Потім експерти назвали ще один нюанс ураження корабля "Аскольд" у Керчі. Завод "Залив", на якому добудовували малий ракетний корабель "Аскольд", мав прикриватися багатоешелонованою системою ППО. Однак це не врятувало підприємство і корабель від ураження.