Удар по Керчі: корабель ВМФ РФ "Аскольд" істотно пошкоджений, — ISW (відео)

На думку американських аналітиків, пошкодження, яких зазнав російський ракетоносець, імовірно, зроблять його непрацездатним у найближчому майбутньому.

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Удар Сил оборони України по російському суднобудівному заводу в місті Керч, що в окупованому Криму, суттєво пошкодив військовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 7 листопада.

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Йдеться про російський носій ракет "Калібр" проєкту 22800 "Аскольд" класу "Каракурт". За даними аналітиків, корабель зазнав "значних пошкоджень", які можуть зробити його непрацездатним у найближчому майбутньому.

Автори статті також зазначили, що в червні цього року українці почали кампанію зі знищення інфраструктури ЗС РФ в окупованому Криму, зокрема це стосується об'єктів Чорноморського флоту РФ.

Удар по заводу в Керчі: що відомо

Нагадаємо, 4 листопада російські ЗМІ повідомили про вибухи в окупованому Криму. У Севастополі було оголошено тривогу. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків.

Сили оборони атакували завод у Керчі

Пізніше українська розвідка повідомила, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі, вдалося вразити малий ракетний корабель, який будували на суднобудівному заводі "Залив".

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 6 листопада зазначив, що ракетоносій "Аскольд" навіть ще не був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ, тому його можна вважати "надновим" кораблем серії "Каракурт".