"Був недобудованим": у ЗСУ розповіли про уражений в Керчі "надновий" корабель РФ "Аскольд"

У Військово-морських силах наголосили, що росіяни навіть не встигли взяти атаковане судно до складу свого Чорноморського флоту. Однією з його особливостей була наявність системи ППО "Панцир-С1".

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Сили оборони атакували у місті Керч у тимчасово окупованому Криму російський корабель "Аскольд". Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 6 листопада в ефірі телемарафону розповів про нього детальніше.

Як пояснив військовий, ракетоносій навіть ще не був взятий до складу Чорноморського флоту РФ, тож його можна вважати "надновим" кораблем серії "Каракурт".

"Один з них вам вже знайомий — це "Циклон", який було взято до складу менше пів року тому. Ще два кораблі були недобудовані — це "Амур" і "Аскольд", — зазначив Плетенчук.

Представник ВМС назвав "Аскольд" найсвіжішим кораблем ворожих сил.

"Не можна сказати, що сам проєкт суперновий, він родом з 90-х. Проте, до нього Росія була змушена повернутися після того, як 2014 року через накладені Україною санкції вони припинили отримувати двигуни, які вироблялися в Миколаєві на заводі "Заря". І були вимушені перейти до цієї серії, яка комплектувалася силовими агрегатами російського виробництва", — пояснив він.

Речник розповів, що виробництво російських кораблів — дуже розтягнуте, адже ворожі виробники можуть випускати лише одну одиницю на рік.

За словами Плетенчука, "Аскольд" був обладнаний технологією "Стелс" та мав вісім шахт для запуску крилатих ракет.

"Однією з особливостей цього корабля є наявність морського типу "Панцира-С1". Це система протиповітряної оборони корабля, тобто вона в такій морській версії була на ньому встановлена", — додав представник ВМС.

Нагадаємо, ураження одного з найсучасніших кораблів Росії у Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За словами речника Юрія Ігната, судно навіть не брало участь в плаванні та на момент удару проходило остаточні випробовувальні роботи.

У мережі з’явились супутникові знімки атакованого суднобудівного заводу "Залив" у захопленій Керчі. На фото видно, що корабель був пошкоджений внаслідок удару.