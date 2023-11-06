"Был недостроенным": в ВСУ рассказали о пораженном в Керчи "сверхновом" корабле РФ "Аскольд"

В Военно-морских силах отметили, что россияне даже не успели взять атакованное судно в состав своего Черноморского флота. Одной из его особенностей было наличие системы ПВО "Панцирь-С1".

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Силы обороны атаковали в городе Керчь во временно оккупированном Крыму российский корабль "Аскольд". Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 6 ноября в эфире телемарафона рассказал о нем подробнее.

Как объяснил военный, ракетоноситель даже еще не был принят в состав Черноморского флота РФ, поэтому его можно считать "сверхновым" кораблем серии "Каракурт".

"Один из них вам уже знаком — это "Циклон", который был принят в состав менее полугода назад. Еще два корабля были недостроенные — это "Амур" и "Аскольд"", — отметил Плетенчук.

Представитель ВМС назвал "Аскольд" самым свежим кораблем вражеских сил.

"Нельзя сказать, что сам проект суперновый, он родом из 90-х. Тем не менее, к нему Россия была вынуждена вернуться после того, как в 2014 году из-за наложенных Украиной санкций они прекратили получать двигатели, которые производились в Николаеве на заводе "Заря". И были вынуждены перейти к этой серии, которая комплектовалась силовыми агрегатами российского производства", — объяснил он.

Спикер рассказал, что производство российских кораблей — очень растянутое, ведь вражеские производители могут выпускать только одну единицу в год.

По словам Плетенчука, "Аскольд" был оборудован технологией "Стелс" и имел восемь шахт для запуска крылатых ракет.

"Одной из особенностей этого корабля является наличие морского типа "Панцирь-С1". Это система противовоздушной обороны корабля, то есть она в такой морской версии была на нем установлена", — добавил представитель ВМС.

Напомним, поражение одного из самых современных кораблей России в Керчи подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. По словам спикера Юрия Игната, судно даже не участвовало в плавании и на момент удара проходило окончательные испытательные работы.

В сети появились спутниковые снимки атакованного судостроительного завода "Залив" в захваченной Керчи. На фото видно, что корабль был поврежден в результате удара.