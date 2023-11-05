Не успел повоевать: появились спутниковые фото с поражениями верфи и военного корабля в Керчи (фото)

По мнению эксперта, капитана 1-го ранга ВМС запаса Андрея Рыженко, обезвреживание такого корабля, как "Аскольд", является очень важным для безопасности Украины.

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В сети появились спутниковые фотографии судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи в Крыму и военного корабля, которые были поражены ракетными ударами ВСУ 4 ноября этого года. Снимками Planet Labs поделились журналисты издания "Схемы".

Фотографии датированы 5 ноября и на них четко видны места поражения на заводе, а также на самом корабле, который тоже выглядит поврежденным.

Фото: Telegram

"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны были бы сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", — прокомментировал фото капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко.

Фото: Telegram

Он добавил, что "Аскольд" — это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, является очень важным для безопасности Украины.

Фото: Telegram

Что предшествовало

По сообщению журналистов, 4 ноября в районе Керчи в оккупированном Крыму были слышны звуки пролета ракет и взрывы. О задымлении в районе судостроительного завода писали также местные паблики.

Впоследствии в Министерстве обороны России подтвердили повреждение корабля на судостроительном заводе в Керчи в результате ракетного удара ВСУ.

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Вооруженные силы Украины также подтвердили, что 4 ноября повредили судостроительный завод "Залив" в оккупированном Крыму. Кроме того, командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что Силы обороны поразили один из самых современных кораблей РФ, носитель крылатых ракет "Калибр".

Ранее он выразил надежду, что еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой" и поблагодарил пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял носитель крылатых ракет "Калибр".

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись. Также спасибо зенитчикам воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", летевшие в ответ", — написал Олещук.

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Напомним, Фокус писал, что в оккупированном Геническе "прилетело" в пансионаты с россиянами. Ракеты попали в две базы отдыха — пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковое.

Ранее Фокус сообщал, что в оккупированном Крыму в нескольких районах 1 ноября прогремели взрывы. Оккупанты сообщали о масштабной ракетной атаке. 30 октября ракеты атаковали полк ПВО РФ недалеко от села Еленовка. Ранения получили по меньшей мере 17 оккупантов.