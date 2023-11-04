"Есть попадание": разведка Украины подтвердила СМИ "прилеты" в Керчи (видео)

Как удалось выяснить журналистам, в результате атаки по оккупированному городе есть "прилеты". При этом местные Telegram-каналы пишут, что атакован корабль типа "Каракурт".

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Украинская разведка сообщает о том, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи, удалось поразить малый ракетный корабль, который строился на судостроительном заводе "Залив". Об этом пишет Hromadske со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны.

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"Есть попадание, информация уточняется", — сообщил неназванный источник, не сообщив более никаких деталей.

Ранее ряд крымских Telegram-каналов, в частности "Крымский ветер", ранее сообщали о том, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в малый ракетный корабль строящегося проекта 22800 "Каракурт". Подтверждения этому нет. Также сообщалось, что в сторону судостроительного завода в Керчи поехали пожарные машины, а за ними – грузовики с военными ВС РФ. А над самим заводом поднимался густой дым.

Взрыв на судостроительном заводе в Керчи

В то же время "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что российская ПВО работала в районе Судостроительного завода им. Бутомы. А на территорию одного из сухих доков завода упали обломки сбитой ракеты. Также он утверждал, что пострадавших нет.

Напомним, речь идет об одном из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как тот, на котором строятся военные фрегаты. С 2020 году завод приступил к строительству авианосных кораблей для флота России.

Что известно о судне типа "Каракурт"

Судно типа "Каракурт" Фото: Рособоронэкспорт

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" — это российские многоцелевые малые ракетно-артиллерийские корабли (МРК) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением. По другой классификации это малые корветы. Ориентировочная стоимость одного малого ракетного корабля проекта 22800 составляет 2 млрд рублей в ценах 2017 года. "Каракурт" оснащен интегрированной ракетной системой "Club – N": дальность стрельбы — 300 км. Боезапас – 8 ракет.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов сообщил, что Крымский мост остается законной военной целью для Вооруженных сил Украины.

По его словам, это "незаконное сооружение, которое используется прежде всего в военных целях, для переброски вражеских сил и средств на временно оккупированную украинскую территорию".