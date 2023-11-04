В Керчи прозвучали взрывы на судостроительном заводе (видео)

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

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Российские СМИ сообщают о взрывах в оккупированном Крыму. В Севастополе объявлена тревога, Крымский мост перекрыт, а обломки ракет упали на территорию одного из сухих доков. Эту информацию подтверждает так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

В оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Крымские паблики публикуют видео, на котором зафиксирован дым в районе Керчи. В Севастополе объявлена тревога, также перекрыт Крымский мост.

"В Севастополе объявили тревогу. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Керченский мост перекрыт", — говорится в сообщении Крым.Реалии в Telegram-канале.

Взрывы в Керчи

"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", — сообщает Сергей Аксенов, отметив, что пострадавших нет.

Пост Сергея Аксенова Фото: Скриншот

Что известно о судостроительном заводе "Залив" в Керчи

Напомним, речь идет о Судостроительном заводе "Залив" имени Б. Е. Бутомы, который является градообразующим предприятием в Керчи и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе.

До 2014 года, завод в основном строил корпуса сухогрузов и балкеров, выполнял заказы для буровых платформ и занимался судоремонтом. Завод расположен на берегу Керченского пролива, между Черным и Азовским морями.

Из-за аннексии Крыма и вторжения России в Украину, завод находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

С 2020 года на заводе строят и ремонтируют военные корабли для ВМФ России.

Напомним, взрывы в оккупированном Крыму звучали и 2 ноября. Оккупационные власти сообщили об атаке БПЛА и отчитались о том, что беспилотники были сбиты.