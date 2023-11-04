У Керчі пролунали вибухи на суднобудівному заводі (відео)

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків.

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Російські ЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Криму. У Севастополі оголошено тривогу, Кримський міст перекрито, а уламки ракет впали на територію одного із сухих доків. Цю інформацію підтверджує так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

В окупованому Криму пролунали вибухи. Кримські пабліки публікують відео, на якому зафіксовано дим у районі Керчі. У Севастополі оголошено тривогу, також перекрито Кримський міст.

"У Севастополі оголосили тривогу. Морський і наземний громадський транспорт припинив рух. Керченський міст перекрито", — йдеться в повідомленні Крим.Реалії в Telegram-каналі.

Вибухи в Керчі

"У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків", — повідомляє Сергій Аксьонов, зазначивши, що постраждалих немає.

Пост Сергія Аксьонова Фото: Скриншот

Що відомо про суднобудівний завод "Залив" у Керчі

Нагадаємо, йдеться про Суднобудівний завод "Залив" імені Б. Є. Бутоми, який є містоутворювальним підприємством у Керчі та одним із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі.

До 2014 року завод в основному будував корпуси суховантажів і балкерів, виконував замовлення для бурових платформ і займався судноремонтом. Завод розташований на березі Керченської протоки, між Чорним і Азовським морями.

Через анексію Криму і вторгнення Росії в Україну, завод перебуває під міжнародними санкціями країн Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.

З 2020 року на заводі будують і ремонтують військові кораблі для ВМФ Росії.

Нагадаємо, вибухи в окупованому Криму лунали і 2 листопада. Окупаційна влада повідомила про атаку БПЛА і відзвітувала про те, що безпілотники були збиті.