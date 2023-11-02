В Криму лунали вибухи: в Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА (фото)

Окупаційна "влада" заявила, що БПЛА знищили над Чорним морем та над територією тимчасово окупованого Криму.

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Російські окупанти заявили про відбиту атаку шести безпілотників літакового типу на об’єкти, розташовані в тимчасово окупованому Криму, нібито організовану Україною. Про це 2 листопада повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації в Telegram-каналі.

У міністерстві стверджують, що протиповітряна оборона знищила один БПЛА над акваторією Чорного моря, ще п'ять перехопила над територією Криму.

"Черговими засобами ППО один український безпілотний літальний апарат знищено над акваторією Чорного моря, п'ятьох перехоплено над територією Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Криму:

Нагадаємо, у середу, 1 листопада, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в окупованому Криму в кількох районах півострова лунали вибухи. Окупанти заявляли про масштабну ракетну атаку.

Також 30 жовтня окупанти в Криму скаржилися на масштабну атаку морських дронів. У Міноборони РФ підтвердили атаку двох безекіпажних катерів і про проведення протидиверсійних заходів та комплексу протимінних заходів.

Згодом росЗМІ повідомили, що внаслідок нічної атаки на Крим поранення отримали 17 російських військовослужбовців.

Нагадуємо, 28 жовтня російські медіа повідомили про підводний човен "Краснодар", яке командування ЧФ РФ вирішило відвести на ремонт аж у Балтійське море. Тим часом воєнні експерти зауважили, що ЗС РФ намагається укріпитись у районі Євпаторії на північ від Севастопольської бухти.