Вибухи в Криму: окупанти заявляють, про атаку "великої кількості ракет"

Колаборант Сальдо повідомив про перехоплення 7 українських ракет, які летіли на Крим через Херсонщину.

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В окупованому Криму в кількох районах півострова 1 листопада пролунали вибухи. Окупанти повідомляють про масштабну ракетну атаку. Так званий губернатор Севастополя повідомив про роботу ППО.

"Прошу зберігати спокій і залишатися у тимчасових укриттях чи безпечних місцях. Військові ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова", — написав він.

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Після пуску ракет: на Кримському мосту встановили димову завісу (відео)

Також він повідомив, що на Кримському мосту пустили димову завісу.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що на Херсонщині російська ППО перехопила 7 ракет, які летіли на південь.

"Щойно наші зенітники відбили масований ракетний напад ворога на південні регіони РФ. Над територією Херсонської області збито сім ракет, запущених противником з літаків і тих, які летіли на Крим. Більшість знищено у повітрі, дві здетонували на землі у пустельному районі на Арабатській стрілці. Люди та інфраструктура не постраждали", — проінформував він.

Колаборант зазначив, що ракетна небезпека залишається.

Нагадаємо, що 30 жовтня ракети атакували полк ППО РФ неподалік села Оленівка. Поранення отримали щонайменше 17 окупантів.

Раніше повідомлялося, що 30 жовтня росіяни в Криму поскаржилися на масштабну атаку морських дронів. У Міноборони РФ підтвердили атаку двох безекіпажних катерів і про проведення протидиверсійних заходів та комплексу протимінних заходів.