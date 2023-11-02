В Крыму прозвучали взрывы: в Минобороны РФ заявили об атаке БПЛА (фото)

Оккупационная "власть" заявила, что БПЛА уничтожили над Черным морем и над территорией временно оккупированного Крыма.

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Российские оккупанты заявили об отраженной атаке шести беспилотников самолетного типа на объекты, расположенные во временно оккупированном Крыму, якобы организованную Украиной. Об этом 2 ноября сообщает Министерство обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

В министерстве утверждают, что противовоздушная оборона уничтожила один БПЛА над акваторией Черного моря, еще пять перехватила над территорией Крыма.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачено над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму:

Напомним, в среду, 1 ноября, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в оккупированном Крыму в нескольких районах полуострова раздавались взрывы. Оккупанты заявляли о масштабной ракетной атаке.

Также 30 октября оккупанты в Крыму жаловались на масштабную атаку морских дронов. В Минобороны РФ подтвердили атаку двух безэкипажных катеров и о проведении противодиверсионных мероприятий и комплекса противоминных мероприятий.

Впоследствии росСМИ сообщили, что в результате ночной атаки на Крым ранения получили 17 российских военнослужащих.

Напоминаем, 28 октября российские медиа сообщили о подводной лодке "Краснодар", которую командование ЧФ РФ решило отвести на ремонт аж в Балтийское море. Между тем военные эксперты отметили, что ВС РФ пытается укрепиться в районе Евпатории к северу от Севастопольской бухты.