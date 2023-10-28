Бил "Калибрами" по Виннице: подводную лодку "Краснодар" ЧФ РФ отводят в Балтийское море

Российскую подводную лодку могут ремонтировать пять месяцев, отметили росСМИ. Это означает, что в ближайшее время в море не будет одного ракетоносителя, способного выпустить по Украине четыре ракеты "Калибр".

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Командование Черноморского флота РФ решило отвести подводную лодку "Краснодар" проекта 636.6 как можно дальше от Украины. Лодка выйдет в Средиземное море и отправится в балтийские порты России. Причина вывода — ремонт. Об этом сообщили в российском агентстве ТАСС.

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Агентство ссылается на анонимные источники в кораблестроительной отрасли РФ. Источник утверждает, что подводная лодка из Средиземного моря отправится в Балтийское и пришвартуется на Кронштадтском морском заводе. Ориентировочное начало ремонта — в ноябре 2023 года. Когда именно "Краснодар" отправится в Балтику на сегодняшний день не известно, говорится в сообщении.

Подводные ракетоносители ЧФ РФ: детали

Предыдущий ремонт "Краснодара" состоялся в 2020 году и длился пять месяцев — с августа по декабрь, напомнило агентство. Между тем сейчас в доках Кронштадта находится другая подводная лодка — "Новороссийск". Ориентировочное время завершения ремонтных работ — апрель 2024 года.

"Краснодар" — подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", которую строили в течение года с 2014 по 2015 год. Ориентировочная стоимость лодки — 300 млн долл. Она способна запускать крылатые ракеты "Калибр" — имеет четыре пусковые установки.

Лодка активно участвовала в обстрелах территории Украины с первых дней вторжения РФ, рассказывали СМИ. В частности, расследователи установили, что именно с этой лодки запустили ракеты, которые ударили по Виннице 14 июля 2022 года. Ракета попала по людной площади в центре города, в результате чего погибли 27 человек.

Позже стало известно имя командира подводной лодки "Краснодар", который отдавал приказ стрелять по Виннице — это был Станислав Ржицкий. 10 июля 2023 года россиянин погиб в Краснодаре — его застрелил незнакомец.

Напоминаем, РФ потеряла одну подводную лодку на войне в Украине. В частности, 13 сентября ракета Storm Shadow повредила судно "Ростов-на-Дону", которое стояло в сухом доке судоремонтного завода в Севастополе. Тогда же был поврежден сам завод, а также десантный корабль "Минск". 22 сентября состоялась атака украинских ракет по штабу ЧФ РФ в Севастополе: погибло около 30 российских морских офицеров.