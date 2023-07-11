Отец убитого экс-командующего подлодкой Ржицкого отрицает участие сына в войне, — росСМИ

В комментарии журналистам отец рассказал, что Станислав Ржицкий якобы написал рапорт на увольнение из ВС РФ еще в декабре 2021 года, однако процесс затянулся до августа.

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Родственники убитого в России экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого заявляют, что мужчина не принимал участие в войне против Украины. Об этом сообщает российское медиа Baza 11 июля.

По словам отца убитого, Станислав Ржицкий написал рапорт на увольнение из Вооруженных сил Российской Федерации еще в декабре 2021 года и его сразу же подписали, однако сама процедура увольнения была крайне непростой. Связано это с не использованными отпускными днями, а также периодом социальной адаптации, который проходят увольняемые в запас.

Все это время мужчина якобы находился во временно оккупированном Севастополе на территории Крымского полуострова и отец рассказывает, что в море он не выходил.

"Он не участвовал в СВО никаким образом. В августе 2022 года Ржицкий был окончательно уволен из вооруженных сил, а через несколько месяцев устроился на работу в администрацию Краснодара. В базу "Миротворца" военный попал после 2014 года — тогда Станислав перегонял дизельную подводную лодку "Запорожье", которая до присоединения Крыма входила в состав ВМС Украины", — говорится в сообщении.

Также, журналисты отмечают, что убитый экс-командир не получил никаких угроз в свой адрес, а также не участвовал в конфликтах. Последние дни своей жизни он вел себя как обычно.

Убийство Станислава Ржицкого: что известно

О его ликвидации стало известно 10 июля. В российских СМИ писали, что именно он отвечал за мобилизацию, а также ранее был капитаном подводной лодки "Краснодар", которая могла запускать ракеты по Виннице в июле прошлого года. Тогда погибли 27 украинцев.

Убийца мог отследить Станислава Ржицкого через приложение Strava. Там мужчина регулярно делился своими спортивными достижениями.

11 июля в ГУР подтвердили ликвидацию командира Ржицкого во время пробежки. В российского военного выстрелили семь раз во время пробежки в Краснодаре, однако свидетелей нет из-за ливня, который в этот момент шел на улице.