В РФ застрелили военкома Ржицкого, который ранее руководил подводной лодкой (фото)

По информации журналистов, убитый Станислав Ржицкий был капитаном подводной лодки "Краснодар", которая могла запускать ракеты по Виннице в июле прошлого года. Тогда погибли 27 украинцев.

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Капитан подводной лодки "Краснодар" и один из руководителей мобилизационных мероприятий в Краснодарском крае Станислав Ржицкий погиб во время пробежки. Об этом сообщило электронное издание Shot.

В издании утверждают, что 42-летний Ржицкий в последнее время находился на должности заместителя городского отдела по мобилизации. Между тем как ранее он якобы был капитаном подводной лодки "Краснодар".

В восемь часов утра 10 июля Ржицкий отправился на пробежку, говорится в сообщении. Когда мужчина был неподалеку от спортивного комплекса "Олимп", киллер четыре раза выстрелила в грудь и спину россиянину. Жертва погибла на месте.

Позже информацию об инциденте дополнили. В частности указывается, что убийство было спланировано: киллер следил за жертвой, при чем хорошо знал расположение камер наблюдения.

Правоохранители объявили план "Перехват", чтобы задержать злоумышленника, также опросили работников "Олимпа". Пока что киллера не задержали, отметили российские журналисты.

Информацию о гибели замначальника горотдела мобилизации Краснодара Станислава Ружицкого подтвердило издание "ТАСС" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

Кто на самом деле стал жертвой стрелка в Краснодаре

В сети можно отыскать три фотографии "Ржицкого". Первая фотография — с портала "Миротворец", на котором собирают информацию о людях, совершивших преступления против Украины.

Информация о Ржицком — на портале "Миротворец" на основной странице

На портале NGL.media есть краткая биография Ржицкого. Указано, что он родился в 1980 году, получил школьное образование в Чите, военное — в Санкт-Петербурге. По состоянию на июль 2022 года — проживал в Севастополе. Также отмечается, что сначала он был командиром подводной лодки "Алроса", а затем уже лодки "Краснодар", которая могла обстреливать Винницу летом 2022 года. Обстрел произошел 14 июня, от него погибло 27 человек.

Вторая фотография — с того же портала. В одном из материалов приводится совсем другое фото лица с именем Станислав Леонидович Ржицкий.

Информация о Ржицком — на портале "Миротворец", опубликованная в отдельной статье

Третья фотография — на российском канале Kub Mash.

Станислав Ржицкий — фото из Telegram-канала Kub Mush

Кто погиб в Краснодаре

Изображение жертвы киллера, опубликованное каналом Shot, и фото, размещенное на странице "Чистилище" в "Миротворце", совпадают. Также фото именно этого лица указано в канале украинского полковника Анатолия Штефана.

В российских пабликах появилась версия, что Ржицкий — как капитан подводной лодки — мог стать жертвой "украинского диверсанта" или нанятого украинцами киллера.

Напоминаем, 30 июня в Международном аэропорту Кишинева россиянин устроил стрельбу. Посетителей аэропорта немедленно эвакуировали, а стрелка удалось задержать живым.

Несколькими неделями ранее в РФ погиб мужчина, который стал известным в 2010 году. В частности, именно его слова стали частью мема "ломай меня полностью" — дагестанец сказал эти слова полицейским во время задержания в нетрезвом состоянии.