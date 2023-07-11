Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Киллер отследил маршрут российского военного Ржицкого по спортивному приложению, — СМИ (фото)

Станислав Ржицкий
Фото: КоммерсантЪ | Станислав Ржицкий

По данным журналистов, командир подлодки, которая могла обстреливать Винницу, практически всегда придерживался одного маршрута пробежек. Это могло помочь убийце выбрать подходящее место для расстрела.

Related video

Человек, убивший в Краснодаре заместителя начальника отдела мобилизации Станислава Ржицкого, мог просчитать маршрут его передвижения благодаря приложению Strava. Ржицкий регулярно делился с пользователями спортивного приложения результатами своих пробежек. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что он практически всегда придерживался одного и того же маршрута. Это обстоятельство могло помочь убийце выбрать подходящее место для расстрела российского военного.

Маршруты забегов Станислава Ржицкого Fullscreen
Маршруты забегов Станислава Ржицкого
Маршруты забегов Станислава Ржицкого Fullscreen
Маршруты забегов Станислава Ржицкого
Маршруты забегов Станислава Ржицкого
Маршруты забегов Станислава Ржицкого

На утренней пробежке 42-летний Ржицкий получил четыре ранения и погиб на месте.

Что известно о Станиславе Ржицком?

Ржицкий прежде проходил службу на флоте и командовал подводной лодкой "Краснодар", укомплектованной ракетами "Калибр". По данным разведки Украины, его подлодка была задействована в атаке на Винницу в июле прошлого года. Ракеты "Калибр" выпускались из акватории Черного моря.

По информации украинских разведслужб, российский военный пришел к выводу о том, что наносить ракетные удары с высоким риском для гражданских неэффективно. Судя по всему, его ликвидировали свои же за отказ выполнять боевые приказы и подвергать ракетным обстрелами мирные украинские города.

Более того, человек с такими же именем и фамилией числится в базе "Миротворца". Упоминается о том, что он был командиром подводной лодки "Алроса".

На сайте теперь есть и дата ликвидации Ржицкого: 10.07.2023 года.

Страница Ржицкого на сайте "Миротворца" Fullscreen
Страница Ржицкого на сайте "Миротворца"

Напомним, что в Краснодаре застрелили российского военкома, который ранее руководил подводной лодкой. По данным журналистов, в восемь часов утра 10 июля Ржицкий отправился на пробежку. Недалеко от спортивного комплекса "Олимп" убийца четырежды выстрелила в грудь и спину российскому военному. От полученных ранений тот погиб на месте.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, войска РФ применяют в районе Купянска снаряды с флешеттами. Международные конвенции запрещают использование подобных снарядов с металлическими дротиками вблизи гражданских объектов.