Киллер отследил маршрут российского военного Ржицкого по спортивному приложению, — СМИ (фото)

По данным журналистов, командир подлодки, которая могла обстреливать Винницу, практически всегда придерживался одного маршрута пробежек. Это могло помочь убийце выбрать подходящее место для расстрела.

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Человек, убивший в Краснодаре заместителя начальника отдела мобилизации Станислава Ржицкого, мог просчитать маршрут его передвижения благодаря приложению Strava. Ржицкий регулярно делился с пользователями спортивного приложения результатами своих пробежек. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что он практически всегда придерживался одного и того же маршрута. Это обстоятельство могло помочь убийце выбрать подходящее место для расстрела российского военного.

Маршруты забегов Станислава Ржицкого Маршруты забегов Станислава Ржицкого

На утренней пробежке 42-летний Ржицкий получил четыре ранения и погиб на месте.

Что известно о Станиславе Ржицком?

Ржицкий прежде проходил службу на флоте и командовал подводной лодкой "Краснодар", укомплектованной ракетами "Калибр". По данным разведки Украины, его подлодка была задействована в атаке на Винницу в июле прошлого года. Ракеты "Калибр" выпускались из акватории Черного моря.

По информации украинских разведслужб, российский военный пришел к выводу о том, что наносить ракетные удары с высоким риском для гражданских неэффективно. Судя по всему, его ликвидировали свои же за отказ выполнять боевые приказы и подвергать ракетным обстрелами мирные украинские города.

Более того, человек с такими же именем и фамилией числится в базе "Миротворца". Упоминается о том, что он был командиром подводной лодки "Алроса".

На сайте теперь есть и дата ликвидации Ржицкого: 10.07.2023 года.

Страница Ржицкого на сайте "Миротворца"

Напомним, что в Краснодаре застрелили российского военкома, который ранее руководил подводной лодкой. По данным журналистов, в восемь часов утра 10 июля Ржицкий отправился на пробежку. Недалеко от спортивного комплекса "Олимп" убийца четырежды выстрелила в грудь и спину российскому военному. От полученных ранений тот погиб на месте.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, войска РФ применяют в районе Купянска снаряды с флешеттами. Международные конвенции запрещают использование подобных снарядов с металлическими дротиками вблизи гражданских объектов.