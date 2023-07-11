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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Кілер відстежив маршрут російського військового Ржицького за спортивним додатком, — ЗМІ (фото)

Станіслав Ржицький
Фото: КоммерсантЪ | Станіслав Ржицький

За даними журналістів, командир підводного човна, який міг обстрілювати Вінницю, практично завжди дотримувався одного маршруту пробіжок. Це могло допомогти вбивці вибрати відповідне місце для розстрілу.

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Людина, яка вбила в Краснодарі заступника начальника відділу мобілізації Станіслава Ржицького, могла прорахувати маршрут його пересування завдяки додатку Strava. Ржицький регулярно ділився з користувачами спортивного додатка результатами своїх пробіжок. Про це повідомляє Baza.

Зазначається, що він практично завжди дотримувався одного й того самого маршруту. Ця обставина могла допомогти вбивці вибрати відповідне місце для розстрілу російського військового.

Маршрути забігів Станіслава Ржицького Fullscreen
Маршрути забігів Станіслава Ржицького
Маршрути забігів Станіслава Ржицького Fullscreen
Маршрути забігів Станіслава Ржицького
Маршрути забігів Станіслава Ржицького
Маршрути забігів Станіслава Ржицького

На ранковій пробіжці 42-річний Ржицький дістав чотири поранення і загинув на місці.

Що відомо про Станіслава Ржицького?

Ржицький раніше проходив службу на флоті і командував підводним човном "Краснодар", укомплектованим ракетами "Калібр". За даними розвідки України, його підводний човен був задіяний в атаці на Вінницю в липні минулого року. Ракети "Калібр" випускалися з акваторії Чорного моря.

За інформацією українських розвідслужб, російський військовий дійшов висновку про те, що завдавати ракетні удари з високим ризиком для цивільних неефективно. Судячи з усього, його ліквідували свої ж за відмову виконувати бойові накази і піддавати ракетним обстрілам мирні українські міста.

Ба більше, людина з такими ж ім'ям і прізвищем числиться в базі "Миротворця". Згадується про те, що він був командиром підводного човна "Алроса".

На сайті тепер є і дата ліквідації Ржицького: 10.07.2023 року.

Сторінка Ржицького на сайті "Миротворця" Fullscreen
Сторінка Ржицького на сайті "Миротворця"

Нагадаємо, що в Краснодарі застрелили російського військкома, який раніше керував підводним човном. За даними журналістів, о восьмій годині ранку 10 липня Ржицький вирушив на пробіжку. Неподалік спортивного комплексу "Олімп" убивця чотири рази вистрілив у груди і спину російському військовому. Від отриманих поранень той загинув на місці.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, війська РФ застосовують у районі Куп'янська снаряди з флешеттами. Міжнародні конвенції забороняють використання подібних снарядів із металевими дротиками поблизу цивільних об'єктів.