"Вкрай небезпечні": РФ використовує під Куп'янськом снаряди з флешетами, — ЗМІ (фото)

Застосування в цивільній забудові боєприпасів, начиненими металевими дротиками, заборонене міжнародними конвенціями і є воєнним злочином.

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Збройні сили Російської Федерації застосовують у селах Харківської області боєприпаси з флешетами. Про це написав український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі 10 червня.

"Російські окупанти почали обстрілювати села поруч із Куп'янськом снарядами, начиненими такими дротиками. Вони називаються флешети", — написав журналіст.

Андрій Цаплієнко також поділився знімком з-під Куп'янська, який йому надіслав підписник. Як зазначає журналіст, використання подібних снарядів вважається воєнним злочином.

Флешетти, знайдені під Куп'янськом Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

"Боєприпаси з флешетами міжнародні конвенції забороняють використовувати в цивільній забудові, оскільки вони вкрай небезпечні для мирних жителів", — зазначив Андрій Цаплієнко.

Застосування снарядів із флешеттами в Україні: що відомо

У квітні 2022 року видання The Guardian повідомило, що судмедексперти виявили в тілах, знайдених у братських могилах Бучі, металеві дротики зі снарядів, які рідко використовують у сучасних війнах.

Повідомлялося, що десятки мирних жителів загинули через влучання флешет. За словами експертів зі зброї, подібні боєприпаси широко використовувалися під час Першої світової війни.

"Ми знайшли кілька дуже тонких, схожих на цвяхи предметів у тілах чоловіків і жінок, як і інші мої колеги в цьому регіоні", — зазначив український судмедексперт Владислав Піровський.

Нагадаємо, що 19 червня стало відомо, що сапери виявили склад боєприпасів ЗС РФ у будівлі школи в одному з населених пунктів Харківської області. Придатні для використання снаряди були передані військовослужбовцям ЗСУ.

Раніше, 9 травня, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські окупанти порушили всі можливі закони ведення війни, і зокрема щодо застосування заборонених фосфорних боєприпасів.