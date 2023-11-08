Удар по Керчи: корабль ВМФ РФ "Аскольд" существенно поврежден, – ISW (видео)

По мнению американских аналитиков, повреждения, которые получил российские ракетоносец, вероятно, сделают его неработоспособным в обозримом будущем.

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Удар Сил обороны Украины по российскому судостроительному заводу в городе Керчь, что в оккупированном Крыму, существенно повредил военный корабль Черноморского флота Российской Федерации. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 7 ноября.

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Речь идет о российском носителе ракет "Калибр" проекта 22800 "Аскольд" класса "Каракурт". По данным аналитиков, корабль получил "значительные повреждения", которые могут сделать его неработоспособным в обозримом будущем.

Авторы статье также отметили, что в июне этого года украинцы начали кампанию по уничтожению инфраструктуры ВС РФ в оккупированном Крыму, в частности это касается объектов Черноморского флота РФ.

Удар по заводу в Керчи: что известно

Напомним, 4 ноября российские СМИ сообщили о взрывах в оккупированном Крыму. В Севастополе была объявлена тревога. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

Силв оборонв атаковали звод в Керчи

Позже украинская разведка сообщила, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи, удалось поразить малый ракетный корабль, который строился на судостроительном заводе "Залив".

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 6 ноября отметил, что ракетоноситель "Аскольд" даже еще не был принят в состав Черноморского флота РФ, поэтому его можно считать "сверхновым" кораблем серии "Каракурт".