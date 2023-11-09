Носителей "Калибров" еще достаточно: в ГУР анонсировали новые операции в оккупированном Крыму

По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, уже в ближайшее время украинцем стоит ожидать новостей.

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Главное управление разведки Минобороны будет проводить новые спецоперации во временно оккупированному Крыму. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Отметим, что подробности Юсов раскрывать не стал, однако призвал украинцев начать готовить себя к волнительным новостям.

По словам представителя разведки, носителей ракет "Калибр" у России в Черном море еще достаточно.

"Носителей "калибров" у Черноморского флота РФ еще достаточно. Мы не единственным "Аскольдом" должны радоваться. В ближайшее время еще будут новости", – указал Юсов.

Удар по кораблю "Аскольд" в Керчи: что известно

Напомним, 4 ноября российские СМИ сообщили о взрывах в оккупированном Крыму. В Севастополе была объявлена тревога. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

Позже украинская разведка сообщила, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи, удалось поразить малый ракетный корабль, который строился на судостроительном заводе "Залив".

Затем эксперты назвали еще один нюанс поражения корабля "Аскольд" в Керчи. Завод "Залив", на котором достраивали малый ракетный корабль "Аскольд", должен был прикрываться многоэшелонированной системой ПВО. Однако это не спасло предприятие и корабль от поражения.