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Экономика Война и деньги

Ваучеры и компенсация: как государство трудоустраивает переселенцев

ВПЛ, переселенцы
Фото: Из открытых источников | ВПЛ могут рассчитывать на ваучеры на обучение, что позволяет повысить квалификацию или пройти переподготовку

По данным Международной организации по миграции, почти 70% внутренних переселенцев не имеют стабильной работы. Чтобы решить проблему, государство выдает ваучеры на обучение и компенсирует расходы работодателю на оплату труда за трудоустройство ВПЛ.

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В течение января-сентября 2023 года услуги службы занятости получали 49,5 тыс. внутренне перемещенных лиц, то есть переселенцев. А статус зарегистрированного безработного имели 40,1 тыс. переселенцев. Об этом пишет Фокус в новой статье "Новая специальность, новая зарплата. Как государство способствует трудоустройству украинцев".

Найти работу в новом населенном пункте удалось не всем. "Новое рабочее место при содействии службы занятости нашли 12 тыс. внутренних переселенцев", — сообщили Фокусу в Государственной службе занятости.

Ваучеры позволяют выучиться на одну из 124 профессий, среди которых популярностью пользуется специальность повара Fullscreen
Ваучеры позволяют выучиться на одну из 124 профессий, среди которых популярностью пользуется специальность повара
Фото: УНИАН

Если найти работу по специальности не удается, ВПЛ могут предложить ваучер на обучение. Он позволяет бесплатно повысить образовательно-квалификационный уровень путем переподготовки, подготовки по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности, подготовки на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня высшего образования), специализации и повышения квалификации.

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Обучение можно пройти по 124 профессиям и специальностям, включенным в Перечень профессий , специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер. Можно выбрать обучение в сфере ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и тому подобное.

Кроме того, правительство выдает денежную компенсацию расходов на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа ВПЛ. Ее размер — 6700 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодатель платит ЕСВ, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения. Продолжительность предоставления компенсации не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Пользуется ли переквалификация популярностью среди ВПЛ

Как сообщили Фокусу в ведомстве, в течение января — сентября профессиональное обучение по направлению службы занятости проходили 2,2 тыс. ВПЛ. Это больше, чем за весь прошлый год — 1 424 человека. Эксперты говорят: переобучение как способ трудоустроиться будет набирать популярность.

За трудоустроенное ВПЛ предусмотрена государственная компенсация работодателям Fullscreen
За трудоустроенное ВПЛ предусмотрена государственная компенсация работодателям
Фото: УНИАН

"Запрос [на переобучение] однозначно растет. Без этого мы никак не обойдемся. Нам придется менять свою квалификации, в том числе, и на рабочие, особенно, если нет возможности найти работу по своей профессии. Это все связано со многими факторами. Война — только один из них. Обстоятельства вообще в мире, не только в нашей стране, связаны с автоматизацией ручного труда, созданием новых технологий, где приходится менять и адаптировать свои рабочие места", — пояснила Фокусу руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько.

За 9 месяцев этого года профессиональное обучение по направлению службы занятости проходили 2,2 тыс. ВПЛ

По словам эксперта, будет ли соглашаться безработный, в том числе и ВПЛ, снова сесть за парту, зависит от психологического и финансового состояния человека. "Если он в отчаянии, будет соглашаться на любой уровень заработной платы. Есть люди, которые согласны идти по ступенькам, по ступенькам, чтобы достичь больших результатов на новом месте и в новой профессии. Конечно, будут люди, которые до последнего будут искать пути, какую-то благотворительную помощь, чтобы выживать, или имеют запас, чтобы искать такую работу, которая соответствует их профайлу", — сказала Наталья Слинько.

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На желание сменить специальность, конечно, влияет и перспектива большего заработка. Однако работодатели пока не спешат повышать вознаграждение работникам.

Работодатели не спешат повышать зарплаты, хоть и испытывают дефицит кадров Fullscreen
Работодатели не спешат повышать зарплаты, хоть и испытывают дефицит кадров

"В целом давление, между тем, что хочет получать человек, и тем, что может позволить бизнес, очень большое. В какую сторону оно будет развиваться — трудно спрогнозировать, кто пойдет на уступки. Кажется, тот, кому больше надо. Если не выдержит бизнес — начнет повышать заработные платы. На следующий год у многих запланированы индексации заработных плат. Если не выдержит наемный рабочий — согласится на более низкий уровень заработной платы. Но если он не перекроет основные базовые потребности, все равно будет искать другую работу с большей зарплатой", — резюмировала она.

Напомним, по прогнозу Кабмина, номинальная зарплата украинцев в 2024 году составит 21 809 гривен, а с учетом инфляционных процессов вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Также Фокус писал, что согласно социологическому мониторингу "Украинское общество", проведенному КМИС по заказу Института социологии НАН Украины, для нормальной жизни украинцам в среднем нужно 12 750 грн в месяц на одного человека. Однако только 22% ответили, что зарабатывают примерно столько, сколько нужно.