Ваучеры и компенсация: как государство трудоустраивает переселенцев

По данным Международной организации по миграции, почти 70% внутренних переселенцев не имеют стабильной работы. Чтобы решить проблему, государство выдает ваучеры на обучение и компенсирует расходы работодателю на оплату труда за трудоустройство ВПЛ.

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В течение января-сентября 2023 года услуги службы занятости получали 49,5 тыс. внутренне перемещенных лиц, то есть переселенцев. А статус зарегистрированного безработного имели 40,1 тыс. переселенцев. Об этом пишет Фокус в новой статье "Новая специальность, новая зарплата. Как государство способствует трудоустройству украинцев".

Найти работу в новом населенном пункте удалось не всем. "Новое рабочее место при содействии службы занятости нашли 12 тыс. внутренних переселенцев", — сообщили Фокусу в Государственной службе занятости.

Ваучеры позволяют выучиться на одну из 124 профессий, среди которых популярностью пользуется специальность повара Фото: УНИАН

Если найти работу по специальности не удается, ВПЛ могут предложить ваучер на обучение. Он позволяет бесплатно повысить образовательно-квалификационный уровень путем переподготовки, подготовки по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности, подготовки на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня высшего образования), специализации и повышения квалификации.

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Обучение можно пройти по 124 профессиям и специальностям, включенным в Перечень профессий , специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер. Можно выбрать обучение в сфере ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и тому подобное.

Кроме того, правительство выдает денежную компенсацию расходов на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа ВПЛ. Ее размер — 6700 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодатель платит ЕСВ, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения. Продолжительность предоставления компенсации не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Пользуется ли переквалификация популярностью среди ВПЛ

Как сообщили Фокусу в ведомстве, в течение января — сентября профессиональное обучение по направлению службы занятости проходили 2,2 тыс. ВПЛ. Это больше, чем за весь прошлый год — 1 424 человека. Эксперты говорят: переобучение как способ трудоустроиться будет набирать популярность.

За трудоустроенное ВПЛ предусмотрена государственная компенсация работодателям Фото: УНИАН

"Запрос [на переобучение] однозначно растет. Без этого мы никак не обойдемся. Нам придется менять свою квалификации, в том числе, и на рабочие, особенно, если нет возможности найти работу по своей профессии. Это все связано со многими факторами. Война — только один из них. Обстоятельства вообще в мире, не только в нашей стране, связаны с автоматизацией ручного труда, созданием новых технологий, где приходится менять и адаптировать свои рабочие места", — пояснила Фокусу руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько.

За 9 месяцев этого года профессиональное обучение по направлению службы занятости проходили 2,2 тыс. ВПЛ

По словам эксперта, будет ли соглашаться безработный, в том числе и ВПЛ, снова сесть за парту, зависит от психологического и финансового состояния человека. "Если он в отчаянии, будет соглашаться на любой уровень заработной платы. Есть люди, которые согласны идти по ступенькам, по ступенькам, чтобы достичь больших результатов на новом месте и в новой профессии. Конечно, будут люди, которые до последнего будут искать пути, какую-то благотворительную помощь, чтобы выживать, или имеют запас, чтобы искать такую работу, которая соответствует их профайлу", — сказала Наталья Слинько.

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На желание сменить специальность, конечно, влияет и перспектива большего заработка. Однако работодатели пока не спешат повышать вознаграждение работникам.

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"В целом давление, между тем, что хочет получать человек, и тем, что может позволить бизнес, очень большое. В какую сторону оно будет развиваться — трудно спрогнозировать, кто пойдет на уступки. Кажется, тот, кому больше надо. Если не выдержит бизнес — начнет повышать заработные платы. На следующий год у многих запланированы индексации заработных плат. Если не выдержит наемный рабочий — согласится на более низкий уровень заработной платы. Но если он не перекроет основные базовые потребности, все равно будет искать другую работу с большей зарплатой", — резюмировала она.

Напомним, по прогнозу Кабмина, номинальная зарплата украинцев в 2024 году составит 21 809 гривен, а с учетом инфляционных процессов вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Также Фокус писал, что согласно социологическому мониторингу "Украинское общество", проведенному КМИС по заказу Института социологии НАН Украины, для нормальной жизни украинцам в среднем нужно 12 750 грн в месяц на одного человека. Однако только 22% ответили, что зарабатывают примерно столько, сколько нужно.