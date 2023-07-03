Перерасчет пенсий в июле 2023 года: кто из украинцев получит дополнительные выплаты

Индексация пенсионных выплат касается с 1 июля 2023 года украинцев, которые были государственными служащими, научными работниками, работниками местного самоуправления или народными депутатами.

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Пенсия 2023 года будет предоставляться с перерасчетом для государственных служащих, работников органов местного самоуправления, ученых и народных депутатов. Фокус узнал, кому и на сколько повысят пенсии в 2023 году.

С 1 июля ожидается повышение уровень пенсий на 19,7% для граждан, которых касается запланированная индексация в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О научной и научно-технической деятельности", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата".

Индексацию в размере 19,7% в Украине будут применять к сумме тех выплат, которую получали украинские пенсионеры до 1 июля 2023 года. Перерасчет сделают автоматически. Доплата будет индивидуальной — от 100 гривен до 1000 гривен.

Индексация пенсионных выплат и их повышение в Украине запланирована всем, кто вышел на заслуженный отдых по спецзаконам. Перерасчет пенсий будет касаться таких категорий граждан:

Государственные служащие

Работники местного самоуправления

Народные депутаты

Научные работники

Общая индексация пенсий на 19,7% в нашем государстве была проведена в марте 2023 года. Она касалась пенсионеров, которые получали выплаты в соответствии с Законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Также состоялась индексация пенсии лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, людям, уволенным с военной службы. Повысили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим.

Кроме того, увеличили размеры минимальной пенсии для разных возрастных категорий, которые имеют полный страховой стаж.

Размеры доплат были установлены индивидуально, и минимально они составляли 100 гривен, максимально — 1500 гривен.

Напомним, в конце июня стало известно, кому из пенсионеров могут прекратить выплаты на карту. В Пенсионном фонде Украины объяснили, в каких случаях прекращаются выплаты.