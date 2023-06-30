Пенсии в Украине: кому из пенсионеров могут прекратить выплаты на карту
Все застрахованные лица должны уведомлять органы ПФУ об изменениях данных, которые вносятся в систему учета общеобязательного государственного соцстрахования, или о выезде за пределы Украины.
В Украине периодически осуществляют проверку данных всех получателей социальных выплат. Это также касается и пенсионеров. В Пенсионном фонде Украины напомнили, в каких случаях выплата пенсии прекращается. Об этом пишет издание "На пенсии".
Итак, по данным ПФУ в результате проверки прекратить начислять и выплачивать государственные выплаты могут, если:
- помощь была назначена из-за документов, которые содержат недостоверные данные;
- пенсионер проживает за границей (если такое не предусмотрено международными договоренностями);
- получатель пенсии умер.
Таким образом, все застрахованные лица должны своевременно уведомлять органы ПФУ об изменениях данных, которые вносятся в его личную учетную карточку в госреестр общеобязательного государственного соцстрахования, или о выезде за пределы Украины.
Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года от 1 июля должна состояться индексация пенсий для госслужащих и ученых. Пенсии у этой категории граждан увеличатся от 100 до 1500 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что украинцы в Польше могут подавать заявления относительно украинских пенсионных выплат по почте. Пенсии начнут начислять с момента даты штампа почтового отделения на конверте.