Пенсії в Україні: кому з пенсіонерів можуть припинити виплати на картку

Усі застраховані особи мають повідомляти органи ПФУ про зміни даних, які вносяться до системи обліку загальнообов’язкового державного соцстрахування, або про виїзд за межі України.

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В Україні періодично здійснюють перевірку даних усіх отримувачів соціальних виплат. Це також стосується і пенсіонерів. У Пенсійному фонді України нагадали, у яких випадках виплата пенсії припиняється. Про це пише видання "На пенсії".

Отже, за даними ПФУ в результаті перевірки припинити нараховувати та виплачувати державні виплати можуть, якщо:

допомога була призначена через документи, які містять недостовірні дані;

пенсіонер проживає за кордоном (якщо таке не передбачено міжнародними домовленостями);

одержувач пенсії помер.

Таким чином, усі застраховані особи повинні своєчасно повідомляти органи ПФУ про зміни даних, які вносяться до його особистої облікової картки до держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування, або про виїзд за межі України.

Нагадаємо, що згідно із постановою Кабінету Міністрів №168 від 24 лютого 2023 року від 1 липня має відбутися індексація пенсій для держслужбовців і науковців. Пенсії у цієї категорії громадян збільшаться від 100 до 1500 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що українці в Польщі можуть подавати заяви щодо українських пенсійних виплат поштою. Пенсії почнуть нараховувати з моменту дати штампу поштового відділення на конверті.