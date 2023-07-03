Перерахунок пенсій у липні 2023 року: хто з українців отримає додаткові виплати

Індексація пенсійних виплат стосується з 1 липня 2023 року українців, які були державними службовцями, науковими працівниками, працівниками місцевого самоврядування або народними депутатами.

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Пенсія 2023 року надаватиметься з перерахунком для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, вчених та народних депутатів. Фокус дізнався, кому й на скільки підвищать пенсії у 2023 році.

З 1 липня очікується підвищення рівень пенсій на 19,7% для громадян, яких стосується запланована індексація відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата".

Індексацію в розмірі 19,7% в Україні застосовуватимуть до суми тих виплат, яку отримували українські пенсіонери до 1 липня 2023 року. Перерахунок зроблять автоматично. Доплата буде індивідуальною — від 100 гривень до 1000 гривень.

Індексація пенсійних виплат та їхнє підвищення в Україні запланована усім, хто вийшов на заслужений відпочинок за спецзаконами. Перерахунок пенсій стосуватиметься таких категорій громадян:

Державні службовці

Працівники місцевого самоврядування

Народні депутати

Наукові працівники

Загальну індексацію пенсій на 19,7% у нашій державі було проведено в березні 2023 року. Вона стосувалася пенсіонерів, які отримували виплати відповідно до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Також відбулася індексація пенсії особам, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, людям, звільненим із військової служби. Підвищили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям.

Крім того, збільшили розміри мінімальної пенсії для різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж.

Розміри доплат були встановлені індивідуально, і мінімально вони становили 100 гривень, максимально — 1500 гривень.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, кому з пенсіонерів можуть припинити виплати на картку. У Пенсійному фонді України пояснили, у яких випадках припиняються виплати.