Вместо стажа — баллы. Как новый механизм индексации повлияет на размер пенсий в 2024 году

В следующем году правительство планирует провести вторую за время войны индексацию пенсий. Она будет происходить по новой балльной системе. Фокус узнал, как это скажется на размере выплат.

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В 2024 году правительство проведет индексацию пенсионных начислений по балльной системе. Основная цель нововведения — подтянуть выплаты пенсионерам, которые выходили на заслуженный отдых в 2000-х годах и ранее, до современного уровня. Спрогнозировать, удастся ли реализовать замысел, — трудно, ведь механизм до конца не понятен и все зависит от многих факторов, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Чем больше возраст — тем хуже: почему нынешний механизм индексации несправедлив

В Украине пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых, например, десять лет назад, получают меньшие выплаты, по сравнению с теми, кто вышел на пенсию недавно .

"Действующее законодательство предусматривает, что когда человек в 2000-м году вышел на пенсию, ему высчитывали его пенсию, исходя из среднего заработка, который в денежном эквиваленте был выражен в 2000-м году. В среднем это было 300 или 400 грн в месяц. И от этой суммы, в зависимости от того, какой был вклад человека, высчитывали, какая у него будет пенсия. Но из-за того, что индексацию не проводили ежегодно, или проводили, и высчитывали коэффициент за три прошлых года, что по сути занижает эту индексацию, эта сумма постоянно не проиндексировалась на реальную стоимость", — рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Таким образом, средства, которые были начислены как пенсия в 2000-м году, в 2014-м — существенно отставали по покупательной способности от выплат человеку, который имел такую же зарплату и количество лет страхового стажа, как и пенсионер, вышедший на отдых в 2014-м. Как правило, такие пенсии, которые назначались давно, очень маленькие — 1800 — 2000 грн. Поэтому их просто дотягивали до минимальной — 3000 грн. Более-менее нормальную покупательную способность имеют только те пенсии, которые начислялись последние три года.

При нынешнем механизме индексации большие надбавки получают пенсионеры с большими выплатами Фото: УНИАН

"При индексации пенсий индексируется не сама пенсия, а зарплата, с которой начисляется пенсия. Поэтому в результате те, кто имели большие пенсии, получают еще больше, а у кого маленькие — получают копейки", — рассказывает Фокусу кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

"Намерения установить балльную систему можно воспринимать как попытку сделать пенсионную систему Украины более справедливой по отношению к тем, кто имеет большой стаж, высшее образование, а то и несколько, и при этом получает минимальную или не намного больше минимальной пенсии в Украине. Таких пенсионеров в Украине миллион", — в разговоре с Фокусом говорит экономист Андрей Новак.

Вместо стажа — баллы: в чем суть новой системы

"Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет пересчитан в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы ежегодно будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой", — пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

За каждый месяц человек получит балл, отражающий соотношение его зарплаты к средней по стране в тот месяц

То есть за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос, он получит баллы, в зависимости от соотношения его зарплаты (с которой уплачивался ЕСВ) к средней заработной плате в стране на тот месяц. Каждый человек получит свое количество баллов.

"Мы в каждом году будем это количество баллов оценивать, в соответствии со средней заработной платой в конкретном году", — отметила Жолнович. Таким образом, пенсия вырастет практически у всех, кто вышел на пенсию до 2020-го. В целом ожидается, что средняя пенсия в Украине увеличится на 16% — до 6 тыс. грн. На эту реформу Пенсионному фонду выделят 100 млрд грн, их источник — плательщики ЕСВ, отметила министр соцполитики.

Пока не совсем понятно, как баллы будут сопоставляться с размером пенсий, говорят специалисты Фото: НБУ

"В результате нововведения пенсия будет не только защищена от инфляции и девальвации, но и будет соответствовать современному уровню заработной платы. Также исчезнет диспропорция между выплатами пенсионерам, которые вышли на пенсию давно, и пенсионерам, которые ее начали получать недавно", — убежден Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw".

Уравнение со многими неизвестными: удастся ли правительству реализовать замысел

В правительстве заявляют, что в результате реформы пенсии достигнут 30% от средней зарплаты человека в течение жизни. Однако спрогнозировать, удастся ли достичь этого — трудно, ведь замысел правительства до конца не понятен, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

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"На первый взгляд, балльные схемы могут помочь именно тем пенсионерам, которые получили пенсии давно. Они приравниваются к средней заработной плате плюс инфляция... Такой механизм должен позволить им получить более привлекательную пенсию. Не понятно, как к этим баллам будет присваиваться размер пенсии? Это будет делать Кабмин вручную?" — задается вопросом ведущий эксперт социальных и гендерных программ Ольга Пищулина.

Экономист Александр Хмелевский отмечает, что и сейчас в Украине при расчете пенсий используется индивидуальный коэффициент зарплаты — это соотношение между зарплатой конкретного человека и средней зарплатой по Украине.

Эксперты сомневаются, что новый механизм индексации поможет увеличить солидарную пенсию Фото: dnpr.com.ua

"По сути — это те самые баллы, о которых говорил Шмыгаль. Если при расчете пенсий будет использоваться современная средняя зарплата, то это действительно нивелирует разницу между пенсиями тех, кто вышел на пенсию раньше, и теми, кто вышел на пенсию позже. А если в расчете будет использоваться фактическая средняя зарплата за соответствующий год, то вряд ли что-то принципиально изменится", — подчеркнул специалист.

Вместе с тем, привязка к средней зарплате не очень выгодна, уверена Ольга Пищулина. "Раньше была возможность выбрать пять лет, когда у вас была достойная зарплата, и на этой основе назначается пенсия, и она может быть выше. Здесь пострадают люди, у которых была нестабильная зарплата, то есть были периоды с большей и меньшей", — прогнозирует Фокусу эксперт.

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Также эксперты сомневаются, что благодаря новому механизму индексации удастся увеличить солидарную пенсию. "На размер пенсии влияет и страховой стаж. Если он останется в формуле, — говорит экономист, — то размер пенсии по отношению к зарплате у разных людей будет разным, и не факт, что большинство людей будет получать пенсии в размере 30% от их зарплат".

Почему без обязательных накоплений о достойных пенсиях нечего мечтать

Несмотря на периодические индексации, пенсии в Украине далеки от европейских. 30% пенсионеров получают менее 3 тыс. грн. В правительстве давно говорят о намерении ввести второй уровень пенсионной системы — обязательное пенсионное накопление. Это даст возможность увеличить до 50% долю от зарплаты, которую человек будет получать на пенсии. Однако эта реформа из года в год переносится. Новый дедлайн — 2025-й год.

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Законодательная рамка для такой реформы уже готова. В Раде без движения лежит законопроект № 9212 о накопительном пенсионном обеспечении, который является уже третьей редакцией документа о введении второго уровня пенсионной системы.

"Не знаю, почему правительства всех 32 лет независимости постоянно не готовы [к внедрению обязательного пенсионного накопления], придумывают аргументы, почему нельзя. Иногда совсем смешные, что до тех пор, пока ВВП Украины не будет расти на 10% ежегодно, то накопительную систему нельзя внедрять. Или пока вдвое не уменьшится госдолг. Это абсурдные аргументы", — убежден Андрей Новак.

В правительстве говорят, что для проведения пенсионной реформы нужно создать фонд и цифровое решение Фото: УНИАН

В одном из интервью министр соцполитики Оксана Жолнович объяснила, что запустить второй уровень можно будет только после победы. "Иначе не будет как инвестировать те средства. Но для этого нужно еще очень много организационных действий — создать государственный накопительный фонд, построить структуру, создать цифровую программу, которая будет все это администрировать, и правильно все распланировать", — сказала она.

Как известно, в Украине есть возможность самостоятельно накапливать себе на старость с помощью негосударственных пенсионных фондов. Однако их участниками являются лишь 7% работающего населения. Впрочем, активизировать добровольное накопление государство может уже сейчас. По мнению председателя Совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяны Сальниковой, пенсионные накопления следовало бы ввести для..:

работников в рамках реформы корпоративного управления госпредприятий;

для отдельных категорий социально важных профессий (врачи, учителя, спасатели и др.);

для работников предприятий, которые идут на большую приватизацию.

В целом откладывая введение второго уровня пенсионной системы, власть отказывается от длинных денег, в которых сегодня очень нуждается экономика.

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"Обязательный накопительный уровень кардинально меняет ситуацию и для самого человека, и для банковской системы, — объясняет Новак. — Ведь это длинные деньги, которых в банковской системе нет... Большинство вкладов — сроком до года, а больше всего — на 6 месяцев. Поэтому банки не могут кредитовать реальный сектор экономики, в котором 6 месяцев или год — это ничего. Потому что производственный цикл и начисление амортизации — это 5 лет и более".