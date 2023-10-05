Можно не спешить: когда нужно обращаться за назначением пенсии, чтобы не остаться без денег

Украинцам продолжают выплачивать пенсии и социальную поддержку даже во время войны. В Пенсионном фонде рассказали, когда лучше обращаться за выплатами гражданам, у которых скоро возникнет право на пенсию.

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Украинцам, которые планируют выходить на пенсию, важно помнить о некоторых нюансах, от которых зависит само назначение пенсионных выплат. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Так, например, важно вовремя обратиться за назначением пенсии. В госструктуре отмечают, что сделать это можно в любое время, но после возникновения права на пенсию.

Важно

Пенсии в Украине: когда и как можно будет оформить пенсию вне зависимости от возраста

Если обратиться в течение трех месяцев со дня, когда гражданин достиг пенсионного возраста, тогда выплату назначает со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. При этом днем обращения за назначением пенсии считается день, когда орган ПФУ принял соответствующее заявление с необходимыми документами.

То есть, если например, 24 сентября 2023 года вам исполнилось 60 лет, и вы подадите заявление до 24 декабря, пенсия будет назначена с 25 сентября.

Как оформить пенсию по возрасту

Это можно сделать онлайн в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно зайти на веб-портал электронных услуг Фонда, выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", и кликнуть на ссылку "Вход". После этого:

в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления;

нажмите кнопку "Продолжить" и выберите вид пенсии;

ответьте на вопросы анкеты для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных

прикрепите скан-копии необходимых документов.

Подпишите финальное заявление с помощью "Дія. Підпис" и отправьте и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".

Какие документы нужны для оформления пенсии?

Чтобы оформить пенсию, понадобятся следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3).

Напомним, Фокус писал о том, что некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат из-за непогашенных взысканий. Отметим, что 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал введение балльной системы для индексации пенсии. По его словам, реформа запланирована на 2024 год.