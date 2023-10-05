Можна не поспішати: коли потрібно звертатися за призначенням пенсії, щоб не залишитися без грошей

Українцям продовжують виплачувати пенсії та соціальну підтримку навіть під час війни. У Пенсійному фонді розповіли, коли краще звертатися за виплатами громадянам, у яких скоро виникне право на пенсію.

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Українцям, які планують виходити на пенсію, важливо пам'ятати про деякі нюанси, від яких залежить саме призначення пенсійних виплат. Про це нагадали в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Так, наприклад, важливо вчасно звернутися за призначенням пенсії. У держструктурі зазначають, що зробити це можна в будь-який час, але після виникнення права на пенсію.

Важливо

Пенсії в Україні: коли і як можна буде оформити пенсію незалежно від віку

Якщо звернутися протягом трьох місяців від дня, коли громадянин досяг пенсійного віку, тоді виплату призначає з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. При цьому днем звернення за призначенням пенсії вважається день, коли орган ПФУ прийняв відповідну заяву з необхідними документами.

Тобто, якщо, наприклад, 24 вересня 2023 року вам виповнилося 60 років, і ви подасте заяву до 24 грудня, пенсію буде призначено з 25 вересня.

Як оформити пенсію за віком

Це можна зробити онлайн в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Фонду, обрати вкладку "Заява про призначення пенсії", і клікнути на посилання "Вхід". Після цього:

у розділі "Про пенсійне забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Узгодьте дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку вашої заяви;

натисніть кнопку "Продовжити" та оберіть вид пенсії;

дайте відповіді на запитання анкети для заповнення атрибутів звернення та дайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних

прикріпіть скан-копії необхідних документів.

Підпишіть фінальну заяву за допомогою "Дія. Підпис" та надішліть і натисніть "Підписати та надіслати до ПФУ".

Які документи потрібні для оформлення пенсії?

Щоб оформити пенсію, знадобляться такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3).

Нагадаємо, Фокус писав про те, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат через непогашені стягнення. Зазначимо, що 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував введення бальної системи для індексації пенсії. За його словами, реформа запланована на 2024 рік.