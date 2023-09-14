Пенсия по возрасту: где оформлять и какие нужно собрать документы (видео)

В Пенсионном фонде пояснили, что пенсию можно оформить не только в сервисном центре по месту жительства. Подача документов осуществляется лично или онлайн, независимо от регистрации.

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Несмотря на то, что в Украине идет война, государство продолжает назначать и выплачивать пенсии и субсидии тем гражданам, которые имеют на это законное право. Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, согласно действующему закону, нужно иметь как минимум 30 лет страхового стажа. Какие документы необходимы для оформления пенсии и где ее оформлять рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Где оформлять пенсию?

В ведомстве пояснили, что пенсию можно оформить как лично, так и он-лайн. Документы можно подать:

в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания;

на интернет портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для облегчения процедуры оформления пенсии ПФ выпустил видеоинструкцию "Как подать документы на назначение пенсии онлайн":

Видеоинструкция "Как подать документы на назначение пенсии онлайн"

Какие документы нужны для оформления пенсии?

Для того, чтобы оформить пенсию, нужно собрать следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3).

Если за время трудовой деятельности гражданин или гражданка меняли фамилию, нужно предоставить соответствующий документ. Чаще всего это свидетельство о браке, которое должны предоставить женщины, взявшие после замужества фамилию супруга.

Напомним, что некоторым украинским пенсионерам положена доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

Также Фокус писал о том, что некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат, если у них есть непогашенные взыскания.