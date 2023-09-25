Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, кто может выйти на отдых в 60 лет

Гражданам необходимо иметь за плечами 30 лет страхового стажа, но каждый год это требование увеличивается. При этом, у украинцев есть возможность при определенных обстоятельствах выйти на пенсию по другим условиям.

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Некоторые украинцы обязаны будут работать до 65 лет, прежде чем выйти на пенсию и начать получать заслуженные выплаты. Об этом говорится в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что в 60 лет далеко не все категории граждан смогут выйти на заслуженный отдых, если речь идет про 2023 год. В Украине ежегодно меняются требования для того, чтобы можно было уйти на пенсию именно по возрасту.

Для этого гражданам необходимо иметь как минимум 30 лет страхового стажа, а вот если его будет недостаточно, тогда придется работать еще минимум 3-5 лет.

Важно

Пенсии в Украине: как гражданам получить самые высокие выплаты от 10 тысяч гривен

Если количество стажа – 20 лет и более, то выход на пенсию происходит в 63 года, а если менее 20 лет и более 15 лет, то в 65 лет.

При этом, в ПФУ отдельно отметили, что размер пенсионных выплат определяется для всех людей индивидуально. В расчетах учитывают уровень зарплаты граждан, с которой шли ежемесячно взносы в бюджет. Также важную роль играет количество самого стажа.

К слову, повышение требований для выхода на пенсию в Украине будет происходить до 2028 года. Соответственно, тогда для выхода на заслуженный отдых нужно будет иметь за плечами 35 лет страхового стажа.

Пенсия в 60 лет: кому могут назначить отдельно

В ПФУ назвали еще 3 категории граждан, которые могут перестать работать после 60 лет. Туда отнесли следующих украинцев:

льготные условия. Речь о тех, кто работал на предприятиях с особо вредными и особо тяжелыми условия труда. В частности речь идет о производстве;

досрочные. Для граждан, которые имеют особый статус. В частности речь про многодетных матерей и матерей с детьми с инвалидностью с детства; участников боевых действий; членов семей погибших; уволенных с работы, которым оставалось до выхода на пенсию менее полутора лет.

пенсионный возраст уменьшается для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и для пострадавших.

Также Фокус сообщал, что в течение ближайших трех лет валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Несмотря на инфляцию в Украине, по прогнозам, выплаты гражданам будут увеличиваться и уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 30 тысяч гривен.