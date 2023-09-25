Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, хто може вийти на відпочинок у 60 років

Громадянам необхідно мати за плечима 30 років страхового стажу, але щороку ця вимога збільшується. При цьому, в українців є можливість за певних обставин вийти на пенсію за іншими умовами.

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Деякі українці зобов'язані будуть працювати до 65 років, перш ніж вийти на пенсію і почати отримувати заслужені виплати. Про це йдеться у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Зазначається, що у 60 років далеко не всі категорії громадян зможуть вийти на заслужений відпочинок, якщо йдеться про 2023 рік. В Україні щороку змінюються вимоги для того, щоб можна було піти на пенсію саме за віком.

Для цього громадянам необхідно мати щонайменше 30 років страхового стажу, а от якщо його буде недостатньо, тоді доведеться працювати ще щонайменше 3-5 років.

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Пенсії в Україні: як громадянам отримати найвищі виплати від 10 тисяч гривень

Якщо кількість стажу — 20 років і більше, то вихід на пенсію відбувається у 63 роки, а якщо менше ніж 20 років і більше ніж 15 років, то у 65 років.

При цьому, у ПФУ окремо зазначили, що розмір пенсійних виплат визначається для всіх людей індивідуально. У розрахунках враховують рівень зарплати громадян, з якої йшли щомісяця внески до бюджету. Також важливу роль відіграє кількість самого стажу.

До слова, підвищення вимог для виходу на пенсію в Україні відбуватиметься до 2028 року. Відповідно, тоді для виходу на заслужений відпочинок потрібно буде мати за плечима 35 років страхового стажу.

Пенсія в 60 років: кому можуть призначити окремо

У ПФУ назвали ще 3 категорії громадян, які можуть перестати працювати після 60 років. Туди віднесли таких українців:

пільгові умови. Йдеться про тих, хто працював на підприємствах з особливо шкідливими та особливо важкими умови праці. Зокрема йдеться про виробництво;

дострокові. Для громадян, які мають особливий статус. Зокрема йдеться про багатодітних матерів та матерів із дітьми з інвалідністю з дитинства; учасників бойових дій; членів сімей загиблих; звільнених з роботи, яким залишалося до виходу на пенсію менше ніж півтора року.

пенсійний вік зменшується для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та для постраждалих.

Також Фокус повідомляв, що протягом найближчих трьох років валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Незважаючи на інфляцію в Україні, за прогнозами, виплати громадянам збільшуватимуться і вже 2026 року середня зарплата становитиме майже 30 тисяч гривень.