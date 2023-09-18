Пенсии в Украине: как гражданам получить самые высокие выплаты от 10 тысяч гривен

При начислении пенсии учитывается несколько факторов: стаж, время работы, уровень заработной платы, состояние здоровья человека. Но самым важным фактором остается все же размер зарплаты.

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Оформление пенсии является достаточно важным событием для человека, поскольку назначение пенсии означает обеспечение его старости. При расчете пенсии во внимание берется именно официальный доход, то есть на размер пенсионных выплат напрямую влияет заработная плата, которую получал человек, сообщает 24tv.

Каким образом формируется пенсия

Согласно законодательству все граждане Украины имеют право на государственное пенсионное обеспечение в связи с достижением пенсионного возраста, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также при других условиях.

При начислении пенсии учитывается несколько факторов. Во внимание принимаются: стаж, время работы, уровень заработной платы, состояние здоровья человека. Но самым важным остается все же размер заработной платы, с которой были уплачены налоги.

Пенсионер будет получать ориентировочно 29% от своего привычного дохода. То есть, если вы имеете минимальную заработную плату, которая в Украине не менялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен, ваша пенсия составит всего 2 093 гривны.

Если вы хотите получать пенсионные выплаты не менее десяти тысяч гривен, зарплата должна быть хотя бы тридцать тысяч гривен.

Будущему пенсионеру должно исполниться 60 лет, к тому же он должен иметь соответствующий страховой стаж.

Эксперты считают, что ориентировочно через четыре года украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет, ведь у них будет недостаточное количество страхового стажа.

Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 60 лет:

в 2023 году — от 30 лет;

в 2024 году — от 31 года;

в 2025 году — от 32 лет;

в 2026 году — от 33 лет;

в 2027 году — от 34 лет;

в 2028 году — от 35 лет.

Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 63 года:

в 2023 году — от 20 до 30 лет;

в 2024 году — от 21 до 31 года;

в 2025 году — от 22 до 32 лет;

в 2026 году — от 23 до 33 лет;

в 2027 году — от 24 до 34 лет;

в 2028 году — от 25 до 35 лет.

Если человек имеет минимум 15 лет страхового стажа, то выйти на пенсию он сможет в 65.

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности. Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек и Закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Напомним, что некоторым украинским пенсионерам полагается доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

Также Фокус писал о том, что некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат, если у них есть непогашенные взыскания.