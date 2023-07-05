Новые пенсии. Что в Раде придумали сделать с пенсиями украинцев

Действующая солидарная система пенсий в Украине существует только за счет дотаций из государственного бюджета. Чтобы реализовать план увеличения суммы выплат будущим пенсионерам с одновременным снижением нагрузки на госбюджет государство длительное время разрабатывает механизм накопительных пенсий. Что сейчас происходит с пенсионной реформой?

Related video

Дискуссии о введении трехуровневой пенсионной системы ведутся в Украине два десятилетия. Однако второй уровень — обязательные пенсионные накопления — так и не ввели, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа над введением накопительного уровня продолжается.

"По итогам реформы каждый украинец должен получить собственные пенсионные накопительные счета. Это позволит обеспечить справедливую и достойную пенсию для граждан", — говорит Денис Шмыгаль. Между тем, в Украине добровольные пенсионные накопления не пользуются большой популярностью среди населения, а солидарная пенсионная система больше не может обеспечить достойную жизнь пенсионеров на заслуженном отдыхе.

Фокус разбирался, на каком этапе находится пенсионная реформа в Украине и что нужно для ее скорейшего внедрения.

Солидарная система: пациент скорее мертв, чем жив

Первый уровень — солидарная пенсионная система — предусматривает, что уплаченные предприятиями и застрахованными лицами взносы (ЕСВ) в Пенсионный фонд сразу же направляются нынешним пенсионерам. По состоянию на конец 2022 года, общая численность тех, за которых уплачивается ЕСВ, равнялась 10,8 млн человек. В то же время пенсии получали 10,69 млн пенсионеров. Таким образом, на одного работающего примерно один пенсионер. Однако по прогнозам международных организаций, сокращение населения Украины будет происходить преимущественно за счет лиц трудоспособного возраста. Вместе с тем, по подсчетам ООН, к 2050 году доля людей 60+ составит почти треть, а соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

Почти треть пенсионеров в Украине получают менее 3 тыс. грн, средний размер пенсии ниже минималки — 5,2 тыс. грн Фото: УНИАН

Впрочем, солидарная система в Украине уже сейчас демонстрирует неспособность обеспечить достойную жизнь всем, кто вышел на заслуженный отдых. Коэффициент замещения, то есть процент от зарплаты, который человек получает на пенсии, составляет около 30%. Поэтому, по состоянию на начало апреля 2023 года средний размер пенсии составлял 5,2 тыс. грн. При этом 30% пенсионеров получали лишь 2,6 тыс. грн, и только 9,9% — более 10 тыс. грн.

Пенсионный фонд не в состоянии самостоятельно обеспечить выплаты и нуждается во вливаниях из госбюджета. За январь — май 2023 года из всех источников финансирования в ПФУ поступило 312,1 млрд грн, из которых собственные доходы составили 186,5 млрд грн.

Важно

Пенсии и соцпомощь: украинцам объяснили, кто может получать несколько выплат одновременно

"В 16-м году был уменьшен ЕСВ, тогда и возник дефицит ПФ собственных поступлений, — вспоминает ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина. — Сейчас он углубился, потому что имеем значительные демографические провалы. Официально зарегистрировано 11 млн пенсионеров, 10,5 млн плательщиков ЕСВ, с учетом того, что 2,5 млн пенсионеров работающих. То есть уже не 1:1. Однако в рамках так называемой субсидарной ответственности государственный бюджет Украины добавляет деньги в ПФУ".

Проблема усугубляется по ряду причин, в частности, из-за безработицы, фактический уровень которой достигает 26%, говорят эксперты.

Негосударственные пенсионные программы охватывают лишь 7% населения, однако без частных накоплений невозможно обеспечить достойные пенсии Фото: dnpr.com.ua

"С начала войны негативные демографические тенденции углубились из-за вынужденной миграции населения за пределы Украины. Сейчас даже трудно оценить долгосрочный эффект для функционирования пенсионной системы", — отметил Григорий Овчаренко, директор по управлению активами группы ICU.

Без частных накоплений невозможно создать полноценно функционирующую пенсионную систему, которая присуща всем развитым странам, говорит Овчаренко. Третий уровень пенсионной системы, предусматривающий добровольные взносы граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховые компании и банки, действует в Украине с 2005 года. Однако он охватывает лишь 7% работающего населения.

Непопулярность негосударственных пенсионных фондов связана, в том числе, с неспособностью обеспечить такую доходность инвестиций, которая бы покрывала инфляцию, говорят эксперты.

"НПФ (негосударственные пенсионные фонды) не дают доходность выше инфляции. У нас происходят скачки инфляции, соответственно до 40% и таким образом, они не являются эффективными распорядителями средств", — считает экономист Илья Несходовский.

Активизировать частные накопления на пенсии должен запуск второго уровня пенсионной системы. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №9212, который является базой для его введения.

Что предусматривает законопроект №9212 относительно второго уровня пенсионного обеспечения

Депутаты предлагают установить обязательное участие работающих лиц до достижения ими 55 возраста в системе накопительного пенсионного обеспечения и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

Согласно законопроекту, работодатель должен будет направлять 1% от зарплаты работника в уполномоченный ПФ Фото: pixabay.com

В частности, согласно проекту закона, работодатели будут платить:

1% от размера заработной платы работников — в 2023 г.;

1,5 % — в 2024 г.;

2 % — в 2025 г.

При этом государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета Украины. Размер ЕСВ останется неизменным — 22%, а накопительный взнос будет включаться в состав единого социального взноса.

Инициатива предусматривает возможность для работника увеличить размер своих взносов. При этом государство будет софинансировать их на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике.

Важно

Пенсии, цены на топливо, тарифы на воду и электроэнергию: что изменится в Украине с 1 июля

Согласно документу, эти взносы будут аккумулироваться в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством до 2026 года. После этого можно будет выбирать среди авторизованных негосударственных пенсионных фондов или остаться участником уполномоченного фонда. Оперировать средствами будут авторизованные компании по управлению активами, а хранить пенсионные накопления — авторизованные банки-хранители. Также предусмотрено наследование накоплений.

Риски законопроекта: дефицит ПФУ станет еще больше

Внедрение инициативы предусматривает, что уже в первый год действия накопительного уровня в ПФУ будут направлять меньше средств.

"Наш Пенсионный фонд сильно дефицитный. Забирать оттуда даже те проценты (а это десятки миллиардов гривен) в частные пенсионные фонды — однозначно неуместно, поскольку это только увеличит бюджетный дефицит", — убежден экономист Илья Несходовский.

Авторы инициативы признают дополнительную нагрузку на госказну. По их подсчетам, в первый год из госбюджета нужно будет направить 15,4 млрд грн на компенсацию фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования потерь от недопоступлений ЕСВ.

Внедрение второго уровня пенсионной системы поможет побороть теневую занятость, убеждены специалисты

По мнению Татьяны Сальниковой, советника Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, найти средства на запуск накопительного уровня вполне реально.

Важно

Пенсия "не светит": кому придется смириться с уменьшением трудового стажа и пенсии

"Это небольшие средства, но они помогут нам запустить систему. А дальше, во-первых, будет восстанавливаться экономика, во-вторых, человек будет заинтересован в собственных пенсионных накоплениях. Будет происходить детенизация: чем больше официальная заработная плата, тем этих средств будет становиться больше", — говорит Татьяна Сальникова.

Здесь вам не Уолл-стрит: куда можно вкладывать пенсионные взносы

Чтобы накопления не обесценились до того, как человек выйдет на заслуженный отдых, фондам, которые будут аккумулировать вклады граждан, нужно инвестировать средства, причем лучше всего — в низкорисковые ценные бумаги с доходностью, превышающей уровень инфляции. Однако в том и проблема, что фактически вкладывать их сейчас можно разве что в правительственные облигации (ОВГЗ). На них в январе-апреле пришлось 92,7% от общего объема торгов финансовыми инструментами. Их почти каждую неделю выпускает Минфин для покрытия дефицита бюджета.

В нынешних условиях единственным инструментом для инвестирования пенсионных накоплений являются правительственные облигации, доля торгов которыми превышает 90%.

"Запуск [второго уровня пенсий] на данный момент выглядит так: мы создаем дополнительный бюджетный дефицит, на него Министерство финансов выпускает соответствующие облигации внутреннего государственного займа, их выкупают пенсионные фонды, которые получили в распоряжение средства от государственного ПФУ. Таким образом, государство ничего не выигрывает — средства в экономику не заходят. Владельцы, те, кто распоряжается средствами таких фондов, получают дополнительную прибыль", — отмечает Несходовский.

Теоретически после войны можно будет инвестировать в ценные бумаги крупных иностранных компаний.

"Когда произойдет либерализация валютного рынка, снова появится возможность инвестировать в акции иностранных компаний. Тогда возникнет следующий вопрос: почему мы должны инвестировать в зарубежные акции вместо того, чтобы развивать наш внутренний рынок?" — спрашивает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

После либерализации валютного рынка появится возможность инвестировать в акции иностранных компаний, однако лучше, когда деньги работают внутри экономики Фото: Getty Images

Большая приватизация может подтолкнуть развитие внутреннего фондового рынка, говорит он. Однако для запуска полноценного рынка мало просто увеличить количество эмитентов. Важно, чтобы их ценные бумаги были такого же качества, как и зарубежных.

"Если на нашем внутреннем рынке не будет достаточно ликвидных акций, будет вход гривна — а выход 10, когда ты купить можешь, а продать — никогда, — то кому нужен такой рынок? Торговля акциями Apple достаточно ликвидная, можешь войти и выйти, спред очень маленький", — подчеркнул Шевчишин.

Помочь запустить фондовый рынок может и введение второго уровня пенсионной системы, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Важно

Пенсии в Украине: кому из пенсионеров могут прекратить выплаты на карту

"У нас нет фондового рынка, потому что нет средств, которые субъекты могут привлекать через собственные ценные бумаги. Когда появляется большой внутренний долгосрочный инвестор, средства которого с каждым годом только увеличиваются, крупные предприятия, которые нормально работают в Украине и нуждаются в капитале для своего развития, будут выпускать ценные бумаги", — убеждена Сальникова.

Кроме того, чтобы активизировать рынок, государство может выпустить специальные инвестиционные инструменты под инфраструктурные проекты."Если государство выпустит под восстановление гарантированные государством ценные бумаги специально для накопительных пенсионных фондов, это было бы хорошей практикой. Есть примеры восстановления после Второй мировой войны за счет пенсионных средств", — добавила специалист.

Лучшие пенсии — потом: почему пенсионной реформы не избежать

По мнению Сальниковой, законопроект №9212 можно ввести во время военного положения. В частности, голосовать за него в первом чтении стоит уже летом, а во втором — до нового года. Тогда, при условии поддержки соответствующих государственных органов, 1 января 2025-го можно начать разделять взносы .

ВРУ должна проголосовать за законопроект до нового года, чтобы запустить реформу с 2025-го Фото: Pexels

"Переход от солидарной к накопительной системе требует значительного времени. Поэтому имеет смысл в кратчайшие сроки принять законопроекты, необходимые для создания законодательных требований функционирования накопительной системы. Для запуска накопительной системы, а именно — для первых взносов с момента принятия закона — необходимо не менее года", — отметил Овчаренко.

Несходовский убежден: пока объем операций с ОВГЗ не уменьшится до 30%, а 70% — будут приходиться на облигации и акции предприятий, нельзя запускать второй уровень пенсионной системы. Однако, сейчас многие сомневаются, что накопительные пенсии возможно будет ввести в ближайшие год-два. "Все международные партнеры — и МОТ, и МВФ, и Всемирный банк — категорически не советуют вводить накопительную систему. Надо искать другие пути балансировки бюджета Пенсионного фонда", — уверена ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

Важно