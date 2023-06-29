Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, как рассчитать размер будущей выплаты

Для расчета размера пенсии граждане могут воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор". Перед заполнением следует проверить все данные и указать периоды работы на том или ином предприятии.

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Украинцы, которые хотят узнать размер своей будущей пенсии и количество лет необходимого стажа для получения выплат, могут это сделать самостоятельно. В Пенсионном фонде Украины людям рассказали, как это можно сделать.

Для того чтобы узнать размер будущей пенсии, нужно воспользоваться электронным сервисом "Пенсионный калькулятор".

Что умеет "Пенсионный калькулятор"

С помощью этого сервиса можно рассчитать страховой стаж и зарплату, определить право на назначение пенсии и прогнозированную дату выхода на нее. Также можно рассчитать размер будущей пенсии.

Как самостоятельно рассчитать размер пенсии

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи или Дія.Підпис или воспользоваться идентификацией через банковское приложение на смартфоне.

После этого нужно выбрать алгоритм расчета пенсии. Нужно самостоятельно ввести необходимые для расчетов данные. Кроме того нужно выбрать опцию, которая будет учитывать будущий страховой стаж, полученный человеком на момент выхода на пенсию.

Для правильных расчетов ПФУ рекомендует также проверить все данные и обновить их при необходимости. Так, можно добавить периоды работы на том или ином предприятии, а также полученную там заработную плату.

Получить результат можно, нажав на кнопку "Сохранить и рассчитать".

Напомним, 27 июня стало известно о том, что выплату пенсий на банковские карты могут приостановить. В Украине периодически проходят проверки личных данных получателей госвыплат, после которых деньги могут перестать поступать на карту. На это есть несколько причин.

Также в конце июня украинцам рассказали о том, кто летом получит надбавку до 5 тысяч гривен. Ко Дню независимости Украины единоразовую прибавку к пенсии получат некоторые категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, ветераны Второй мировой и российско-украинской войн.