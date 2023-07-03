Пенсии и соцпомощь: украинцам объяснили, кто может получать несколько выплат одновременно

По данным Пенсионного фонда Украины, граждане, имеющие инвалидность с детства или право на получение пенсии по потере кормильца, могут также получать и другие виды помощи, помимо социальных выплат, которые им полагаются.

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Украинцам раскрыли информацию о том, кто имеет право одновременно получать как пенсию, так и социальную помощь от государства. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, украинцам пояснили, что лица, имеющие инвалидность с детства (установленную с 18 лет), имеют право на получение одновременно пенсии и социальной помощи от государства. Важно отметить, что размер выплат будет различным и будет зависеть от категории инвалидности, к которой они относятся.

Отмечается, что украинцы, имеющие право на получение пенсии по потере кормильца, могут также получать и другие виды помощи, помимо социальных выплат, которые им полагаются.

При этом лица с инвалидностью с детства получают следующие выплаты:

лица с инвалидностью с детства I группы — 100 % прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (по состоянию на 2023 год — 2093 грн)

лица с инвалидностью с детства ІІ группы — 80 % прожиточного минимума (1674,40 грн)

лица с инвалидностью с детства ІІІ группы — 60 % прожиточного минимума (1255,80 грн)

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70 %(1465,10 грн).

Для исчисления размера пенсии в случае потери кормильца необходимо учесть размер пенсии по возрасту умершего кормильца, его стаж и заработок. Эти факторы влияют на определение размера пенсии.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца может различаться и зависит от конкретных условий и правил, принятых в Украине. Обычно пенсия в таких случаях назначается в процентном отношении к пенсии, которую получал умерший кормилец, и может быть определена в следующем размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными долями.

А 8 июня в Пенсионном фонде Украины рассказали, что узнать размер будущей выплаты можно онлайн. Это можно сделать с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор", который позволяет рассчитать размер выплат.