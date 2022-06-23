Пенсия "не светит": кому придется смириться с уменьшением трудового стажа и пенсии

Юристы отмечают, что в военное время работник по собственному желанию может уйти в отпуск без сохранения заработной платы. Но такое решение повлияет на будущую пенсию.

В Украине сотрудники на время военного периода могут, кроме ежегодного отпуска, попросить работодателя о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы и без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об отпусках". Причем, работодатель может согласиться оформить отпуск без сохранения заработной платы на весь период военного положения. Об этом пишет в авторской колонке Фокуса юрист, советник ЮФ "Ильяшев и партнеры" Валерия Гудий.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

"С отпусками без сохранения заработной платы (за свой счет) необходимо быть крайне осторожным, особенно работнику, ведь размер оплаты труда работника и ежемесячная уплата страховых взносов влияют на страховой стаж работающего, который важен при назначении пенсии. Страховой стаж засчитывается только при уплате страховых взносов", — предупредила юрист.

Важно

Чтоб была зарплата. Как найти работу в Украине, за которую платят

По ее словам, основным отличием страхового стажа от трудового является то, что наличие страхового стажа напрямую связано с уплатой страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

"Если работник написал заявление об отпуске без сохранения заработной платы на целый месяц или больше (на время периода военного положения), такому работнику не начисляется заработная плата, а значит отсутствует и база для начисления и уплаты единого социального взноса (страхового взноса) и, как результат, страховой стаж за соответствующие неоплачиваемые месяцы не засчитывается. Если работник заболел при отпуске без сохранения заработной платы, то пособие по временной нетрудоспособности такому работнику также не предоставляется", — отметила Валерия Гудий.

Важно

Без зарплаты и стажа. Как отпуск за свой счет влияет на трудовой стаж сотрудников

Она считает, что из действующих законодательных норм видно, что работник во время длительного отпуска без сохранения заработной платы (больше месяца) менее социально защищен, и на это нужно акцентировать внимание работника для правовой уверенности его (ее) в своих действиях по написанию заявления на отпуск "за свой счет " на длительное время.

Ранее Фокус писал, что работодатель может законно отказать сотруднику в отпуске, если человек работает на объекте критической инфраструктуры.

Как сообщалось, на рынке труда в июне 2022 года продолжается снижение зарплат и зарплатных предложений.