Отдых не для всех. Кому в Украине могут отказать в отпуске из-за военного положения

Согласно закону, работодатель может законно отказать сотруднику в отпуске, если человек работает на объекте критической инфраструктуры.

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Летом 2022 года из-за военного положения работодатели законно могут отказать в отпуске некоторым сотрудникам. Об этом в авторской колонке рассказала Фокусу Валерия Гудий, адвокат, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

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"Согласно ст. 12 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, если такой работник привлечен для выполнения работ на объектах критической инфраструктуры", — сказала Валерия Гудий.

По ее словам, исключение составляют отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Она обратила внимание, что определять объект, как критическую инфраструктуру, должны согласно установленному Кабмином порядку. Согласно закону, должен быть публично доступный реестр объектов критической инфраструктуры.

"Отсутствие на сегодня четкого доступного перечня может привести к определенным манипуляциям законодательством в случае спорных вопросов об отпуске работников", — отмечает юристка.

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В то же время закон "О критической инфраструктуре" определяет жизненно важные функции и услуги.

Таким образом, учитывая, что согласно общему определению, объектами критической инфраструктуры являются объекты, важные для экономики, нацбезопасности и обороны, работодатель в условиях военного положения может не предоставить отпуск работнику, работающему на объектах, обеспечивающих такие функции:

управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;

энергообеспечение (в том числе поставки тепловой энергии);

водоснабжение и водоотвод;

продовольственное обеспечение;

здравоохранение;

фармацевтическая промышленность;

изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;

информационные услуги;

электронные коммуникации;

финансовые услуги;

транспортное обеспечение;

оборона, государственная сохранность;

правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей;

гражданская защита населения и территорий, службы спасения;

космическая деятельность, космические технологии и услуги;

химическая промышленность;

исследовательская деятельность.

То есть, сотрудникам указанных секторов работодатель может на законных основаниях отказать в праве на летний отпуск.

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