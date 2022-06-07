Відпочинок не всім. Кому в Україні можуть відмовити у відпустці через воєнний стан

Відповідно до закону, роботодавець може законно відмовити працівникові у відпустці, якщо людина працює на об'єкті критичної інфраструктури.

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Влітку 2022 року через воєнний стан роботодавці законно можуть відмовити у відпустці деяким співробітникам. Про це в авторській колонці розповіла Фокусу Валерія Гудій, адвокатка, радниця юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

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"Згідно зі ст. 12 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові у наданні будь-якого виду відпусток, якщо такий працівник залучений для виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури", — сказала Валерія Гудій.

За її словами, виняток становлять відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Вона звернула увагу, що визначати об'єкт як критичну інфраструктуру мають відповідно до встановленого Кабміном порядку. Відповідно до закону, має бути публічно доступний реєстр об'єктів критичної інфраструктури.

"Відсутність на сьогодні чіткого доступного переліку може призвести до певних маніпуляцій законодавством у разі спірних питань щодо відпустки працівників", — зазначає юристка.

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Водночас закон "Про критичну інфраструктуру" визначає життєво важливі функції та послуги.

Таким чином, враховуючи, що згідно із загальним визначенням, об'єктами критичної інфраструктури є об'єкти, важливі для економіки, нацбезпеки та оборони, роботодавець в умовах воєнного стану може не надати відпустку працівникові, який працює на об'єктах, які забезпечують такі функції:

управління та надання найважливіших громадських (адміністративних) послуг;

енергозабезпечення (зокрема постачання теплової енергії);

водопостачання та водовідведення;

продовольче забезпечення;

охорона здоров'я;

фармацевтична промисловість;

виготовлення вакцин; стійке функціонування біолабораторій;

інформаційні послуги;

електронні комунікації;

фінансові послуги;

транспортне забезпечення;

оборона, державна безпека;

правопорядок, виконання правосуддя, утримання під вартою;

цивільний захист населення та територій, служби порятунку;

космічна діяльність, космічні технології та послуги;

хімічна промисловість;

дослідницька діяльність.

Тобто працівникам зазначених секторів роботодавець може на законних підставах відмовити у праві на літню відпустку.

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