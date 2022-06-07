Право на отдых. Можно ли сотрудникам уходить в отпуск во время войны

"Война войной, а работник имеет право на отдых. Хотя работодатель может отказать в этом праве, если специалист выполняет работы на объектах критической инфраструктуры". Мнение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Украине наступило лето, а война продолжается. Несомненно, вопрос защиты Украины является первоочередной задачей и обязанностью каждого украинца – кто-то защищает страну своей силой, кто-то помогает защищать, а кто-то помогает выживать украинцам, восстанавливать уничтоженные объекты и не допустить краха экономики страны. Мы живем в тяжелое время, но было бы тяжелее, если бы прекратили существование объекты критической инфраструктуры.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Предприятия и учреждения энергетической промышленности, транспорта, информационных технологий и телекоммуникаций, продовольствия, здравоохранения, коммунального хозяйства и банки стратегически важны для функционирования экономики страны и обеспечения потребностей населения. Выведение из строя объектов критической инфраструктуры может оказать негативное влияние на национальную безопасность и оборону страны, тем более во время военного положения, поэтому многие работники вовлечены в возобновление работы разрушенных объектов и поддержание работы функционирующих.

Можно ли брать отпуск во время военного положения

В статье 20 закона Украины "О правовом режиме военного положения" закреплено, что в процессе трудовой деятельности людей, в отношении которых введена трудовая повинность, несмотря на военное состояние, обеспечивается соблюдение таких стандартов, как минимальная зарплата, минимальный срок отпуска и время отдыха между сменами, максимальное рабочее время, учет состояния здоровья и т.д.

В законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" уточненяется, что в период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.

Как действует КЗОТ украины во время войны

По общему правилу, установленному Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины "Об отпусках", ежегодные основные и дополнительные отпуска:

предоставляются работнику с таким расчетом, чтобы они были использованы, как правило, до окончания рабочего года;

очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем по согласованию с выборным органом профсоюза и доводится до сведения всех работников. При составлении графиков учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности их отдыха;

конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем.

Работодатель обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Война войной, а работник имеет право на отдых.

Важно

Война — не повод увольнять: Как закон регулирует трудовые отношения в условиях военного положения

Более того, в течение действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об отпусках". То есть, по желанию работника, работодатель может согласиться оформить отпуск без сохранения заработной платы на весь период военного положения.

В то же время, на период войны в Украине вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в соответствии со статьями 43, 44 Конституции Украины. В период действия военного положения не применяются нормы законодательства о труде в части отношений, урегулированных этим законом.

Когда отпуск во время военного положения работнику могут не дать

Согласно ст. 12 закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен для выполнения работ на объектах критической инфраструктуры.

Отнесение объекта к критической инфраструктуре должно производиться в порядке, установленном Кабмином. Законом установлено, что для согласования действий субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры должен формироваться публично доступный "Реестр объектов критической инфраструктуры". Однако отсутствие на сегодняшний день четкого доступного перечня может привести к определенным манипуляциям законодательством в случае спорных вопросов об отпуске работников.

В то же время законом Украины "О критической инфраструктуре" определены жизненно важные функции и услуги, нарушение которых приводит к негативным последствиям для национальной безопасности Украины.

Учитывая, что, по общему определению, объектами критической инфраструктуры являются объекты, важные для экономики, нацбезопасности и обороны, работодатель в условиях военного положения может не предоставить отпуск работнику, работающему на объектах, обеспечивающих следующие функции:

управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;

энергообеспечение (в том числе поставки тепловой энергии);

водоснабжение и водоотвод;

продовольственное обеспечение;

здравоохранение;

фармацевтическая промышленность;

изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;

информационные услуги;

электронные коммуникации;

финансовые услуги;

транспортное обеспечение;

оборона, государственная сохранность;

правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей;

гражданская защита населения и территорий, службы спасения;

космическая деятельность, космические технологии и услуги;

химическая промышленность;

исследовательская деятельность.

Реализация вышеуказанного права работодателя отказать в отпуске не будет считаться ограничением прав работника или их нарушением, а будет связана с необходимостью выполнять работы, направленные на защиту национальных интересов. В других случаях работодателям, напротив, рекомендуется в условиях военного положения предоставлять работникам по их желанию отпуска, в том числе, отпуска без сохранения заработной платы.

Важно

"Война за нас решила". Как беженки из Украины находят работу в Польше

В целом надзор за соблюдением законодательства об отпусках осуществляется Госслужбой Украины по вопросам труда и в пределах полномочий — местными органами исполнительной власти и профсоюзами. Если у работника возникают сомнения в ограничении его права на отпуск, он может обратиться к ним за защитой или разъяснениями. Это может быть более эффективным, чем обращение в судебные органы, работа которых несколько замедлена во время войны.