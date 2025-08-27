Related video

Дискриминация на работе — это вопрос не только законов, но и ежедневной практики, позиции судов, государственных органов и ментальности общества.

В Украине Конституция гарантирует равенство всех граждан в правах, а специальные законы определяют, что именно считается дискриминацией и как ее предотвращать. Закон "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" заложил основу для юридического толкования самого понятия "дискриминация", а также ввел антидискриминационную экспертизу проектов нормативно-правовых актов. Закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" конкретизирует принципы равенства именно в сфере гендерных отношений, а Кодекс законов о труде Украины предусматривает запрет дискриминации в сфере труда. Однако на практике доказать дискриминацию сложно, а эффективного механизма компенсации понесенных убытков часто не хватает.

Дискриминация касается не только пола, но и широкого круга признаков: раса, возраст, состояние здоровья, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, семейные обязанности, место жительства, участие в профсоюзах или забастовках, обращение в суд или намерение защищать свои права.

Если вы подверглись дискриминации, вы можете:

обратиться к руководству или профсоюзу;

подать жалобу к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека;

обратиться в Гоструда;

подать иск в суд.

В случае с обращением в суд надо быть готовым к тому, что судебный процесс может быть длительным.

Работник также может требовать от работодателя временного (сроком до двух месяцев) перевода на дистанционную работу, если на рабочем месте подвергся дискриминации. Работодатель может отказать в таком переводе только, если выполнение дистанционной работы невозможно, учитывая трудовую функцию работника, или работник не предоставил подтверждений дискриминации.

Дискриминация может быть по расе, полу, а также по статусу, например, если человек имеет инвалидность Фото: pexels.com

Также стоит упомянуть о важности профсоюзной защиты, которая в отдельных случаях может быть эффективным инструментом для отстаивания нарушенных прав члена профсоюза. Однако, к сожалению, не все знают, как этими механизмами воспользоваться.

Судебная практика: всегда ли суды на стороне работников

Согласно статье 5-1 Кодекса законов о труде Украины дискриминированный работник может обратиться в суд за защитой своих прав по признанию фактов дискриминации и их устранения (без прекращения работником трудовой деятельности на период рассмотрения жалобы, производства по делу), а также просить суд о возмещении причиненного ему вреда. Очевидно, что в такой категории споров речь идет о возмещении именно морального вреда, который понес работник.

Согласно статье 81 ГПК Украины по делам о дискриминации истец обязан привести фактические данные, которые подтвердили бы факт дискриминации. В случае приведения таких данных доказывания их отсутствия возлагается уже на ответчика.

На практике при рассмотрении дел о дискриминации суды ожидают от истца подтверждения доказательствами доводов о дискриминации и применяют часть вторую статьи 2-1 КЗоТ Украины. По ее содержанию дискриминацией в сфере труда не считаются предусмотренные этим Кодексом и законами ограничения прав и возможностей или предоставление преимуществ работникам в зависимости от определенных видов работ, касающихся возраста, уровня образования, состояния здоровья, пола, других соответствующих обстоятельств, а также необходимости усиленной социальной и правовой защиты некоторых категорий лиц.

Увольнение или отказ в трудоустройстве на основании возраста также является дискриминацией Фото: Daily Mail

Например, законами и уставами хозяйственных обществ (кроме акционерных), производственных кооперативов, фермерских хозяйств, общественных организаций могут устанавливаться преимущества для их учредителей (участников) и членов при предоставлении работы, переводе на другую работу и оставлении на работе в случае высвобождения.

Так, например, просматривая решение по делу №755/7916/19 Верховный Суд согласился с судами предыдущей инстанций, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение доводов истца о совершении в отношении нее дискриминационных действий по признаку инвалидности в отношении ее незаконного увольнения с должности ведущего юрисконсульта и привлечения ее к дисциплинарной ответственности.

По делу №752/1765/20 Киевский апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, что истцом не предоставлено доказательств в подтверждение факта дискриминации, которые заключаются в умышленном создании препятствий для выполнения должностных обязанностей, систематического давления со стороны руководства, ограничения прав как работника, запрета общения.

Стандарт бремени доказывания факта разного (дискриминационного) обращения заявителем присущ рассмотрению ЕСПЧ жалоб о нарушении статьи 14 Европейской конвенции по правам человека и статьи 1 Протокола № 12 к Конвенции — "Запрет дискриминации".

В случае обращения в суд работник должен собрать достаточно доказательств о дискриминации, иначе суд откажет истцу

Поэтому, обращаясь за защитой в суд, истец должен доказать суду предъявленные им доводы, а именно — доказать в суде, что с ним или ею обращались иначе, чем с другим лицом или группой лиц в относительно похожей ситуации и на то не было объективных причин.

Практика украинских судов показывает, что успех иска зависит от наличия доказательств и правильной формулировки требований. В отдельных случаях суды соглашаются с доводами об отсутствии надлежащих доказательств дискриминации, что подчеркивает важность подготовки и документального подтверждения нарушений.

