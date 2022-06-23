Чтоб была зарплата. Как найти работу в Украине, за которую платят

Несмотря на резкое падение активности работодателей, в июне на рынке труда заметен рост количества предложений. Правда, к довоенному уровню и по количеству вакансий, и по уровню зарплат рынок еще не приблизился.

В Украине количество вакансий на рынке труда в июне составляет от 22% до 40% от довоенного уровня, при этом заметен общий тренд в сторону увеличения количества предложений. Количество вакансий растет с темпом 3-6% от недели к неделе. Но в целом динамика — довольно медленная и, скорее всего, в ближайшие три месяца кардинальных изменений не будет, говорит основательница карьерной платформы Happy Monday Анна Мазур.

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Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская склонна к более негативной оценке ситуации. По ее словам, сейчас вакансий в 4,5 раза меньше, чем до начала полномасштабной войны. Руслана Березовская отметила, что на фоне малого количества вакансий в целом конкуренция за рабочее место выросла.

[ + – ] Офисным работникам сейчас не так просто найти работу — вакансий на четверть меньше, чем раньше Фото: pexels.com

"В Киеве всегда была самая высокая конкуренция, но сейчас это не так — на одно рабочее место претендуют 9,5 человек. В Харькове и области — 14 и более кандидатов на одно рабочее место. А вот, например, в западном регионе, куда релоцировались предприятия, где меньше ощутили последствия военной агрессии РФ, от 1 до 4 человек на одно рабочее место. Во Львове — один претендент", — рассказала Березовская Фокусу.

Безработица и хаос: что происходит на рынке труда в Украине

С начала марта в Украине официально зарегистрировались безработными 227 тыс. человек, об этом сообщили Фокусу в Государственной службе занятости. В итоге, по состоянию на 20 июня, безработными были зарегистрированы 321 тыс. человек.

Для сравнения, в минувшем году за март, апрель и май статус безработных получили 194,6 тыс. людей, а в "коронавирусном" 2020-ом — 283,6 тыс. человек.

Некоторых Госслужбе все же удается трудоустроить. Например, с марта новую работу нашли 99 тыс. человек, из них 85 тыс. зарегистрированных безработных. Еще 6 тыс. официально безработных потправились на военную службу после призыва.

В Happy Monday проанализировали ситуацию на рынке труда и выделили несколько характерных тенденций.

Главные тенденции рынка труда — лето-2022

количество соискателей превышает количество открытых вакансий в три раза,

появляется все больше удаленных вакансий (прогнозируют, что так будет и дальше),

количество вакансий с опытом работы до года уменьшилось на 67%,

кроме дефицита вакансий, на рынке есть еще и гендерный дисбаланс: большинство предложений рассчитаны на мужчин, а работу в первую очередь ищут женщины.

Согласно данным портала Happy Monday, соискатели заинтересованы в таких позициях на удаленку, как бухгалтер, оператор колл-центра, дизайнер, SMM-специалист, юрист, контент-менеджер, маркетолог, переводчик с английского языка, копирайтер, тестировщик программного обеспечения.

Хотя у юристов сейчас очень мало шансов найти работу, говорит Руслана Березовская: "Есть некоторые офисные сферы, где почти нет вакансий, – например, юристы. Для них сейчас 0,6% вакансий от всех активных на сегодняшний день".

Принимают понемногу: как ведут себя крупные компании-работодатели

Крупный бизнес в военное время ищет людей, чтобы закрыть ряд вакансий. Потеря компаниями специалистов связана с двумя важными факторами: призыв в ряды ВСУ и миграция в другие регионы страны или за границу.

Телекоммуникационная компания "Киевстар" сейчас ищет до 20 сотрудников, хотя до начала полномасштабной войны было открыто около 90-100 вакансий. В основном, ищут специалистов в сферах розничного бизнеса, маркетинга, ІТ и диджитал, а также для технического департамента, сообщила начальница департамента по привлечению и развитию талантов Светлана Кончанина.

Агропромышленный холдинг "Астарта-Киев" сейчас ищет людей на замену мобилизованным работникам, поэтому для компании речь идет скорее не об открытии новых вакансий, а о замещении сотрудников, подчеркнула директор по работе с персоналом Светлана Мозговая. По ее словам, в основном, сейчас компании нужны специалисты элеваторной промышленности, коммерческой деятельности, агрономы и зоотехники.

[ + – ] Вследствие военных действий потеряли работу десятки тысяч специалистов, в частности, пострадал металлургический сектор. Фото: РИА Новости

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" готов брать на работу выходцев из Мариуполя, Херсона, Мелитополя и других пострадавших от войны регионов — сейчас предприятием открыто около 250 вакансий в производственных подразделениях и 19 — в офисных, включая вакансии для специалистов и руководителей в различные департаменты предприятия: логистика, внутренний аудит, охрана труда, департамент стратегических проектов. Об этом рассказала Фокусу директор департамента по персоналу Юлия Заболотная.

Во всех упомянутых компаниях говорят, что продолжают оформлять новых сотрудников согласно украинскому законодательству. В "Киевстар" отметили, что некоторых специалистов найти сложнее, других — проще. Но, например, сейчас идет больший отклик на ранее самые сложные вакансии в сфере ІТ и диджитал.

[ + – ] В агросекторе проблемы с поиском квалифицированных специалистов.

Агрохолдингу было и до войны сложно найти работников с необходимым уровнем квалификации, по оценке "Астарты", сейчас ситуация точно не улучшилась — частично потому, что многие ищут удаленную работу. "А для нас важно, чтобы люди были здесь", — отметила Мозговая.

В компании "АрселорМиттал Кривой Рог" тратят от нескольких недель до двух месяцев на поиск нужных сотрудников. Говорят, что ощущают отток квалифицированных кадров за границу.

Не слишком высокий доход: как меняются зарплаты в Украине

В grc подсчитали, что средний показатель медианной зарплаты сейчас на 10% ниже, чем до начала полномасштабной войны. Но есть профессии, где зарплату сотрудникам урезали сильнее.

Важно

Без зарплаты и стажа. Как отпуск за свой счет влияет на трудовой стаж сотрудников

"К примеру, мы подсчитали, что в сфере добычи сырья зарплаты снизились на 58%. В сфере инсталляция и обслуживание падение зарплат составило 56%, в охране – 49%. Самое большое падение зарплат произошло в мае", — рассказала Руслана Березовская. То есть, как только жители городов начали возвращаться домой, а это май, работодатели поспешили сократить уровень зарплатных предложений. Это неудивительно в ситуации, когда рынок труда стал рынком работодателя, а не рынком соискателя.

Понятно, что работодатели не слишком охотно рассказывают о снижении зарплат. В компании "Киевстар" рассказали, как поддерживали сотрудников: заранее выплатили годовую премию за 2021 год, а также зарплату за февраль, выделили единоразовую помощь в сумме свыше 30 тыс. грн каждому сотруднику, назначили ежемесячную помощь, рассчитанную на полгода, плюс релокационная выплата и деньги на аренду жилья для переселенцев. Вместе с тем, в компании признались, что нагрузка на некоторых специалистов снизилась, в таких случаях пришлось перейти к использованию накопленного отпуска.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" говорят, что, в основном, уровень зарплат не изменился: базовую ставку не уменьшали, но изменились графики, были индивидуальные решения по отпускам, простоям, полной или частичной занятости, так что фактические выплаты все же менялись. Те, кто ушли на простой, получают две трети своей зарплаты.

В 2022 году компании не повышали сотрудникам зарплаты, не было и ежегодного пересмотра на индекс инфляции.

"Астарта" отметила только, что в этом году не проводила традиционный ежегодный пересмотр зарплат. Иными словами, если ранее компании пересматривали зарплаты и повышали их на индекс инфляции, то в 2022 году этим вопросом уже мало кто озаботился.

Важно и то, что принимают на работу многие компании "без трудовой", но и в этом случае компенсация сотрудникам предлагается на 30-50% меньше, чем в начале февраля 2022 года. Иногда работодатели также сохраняют за сотрудником рабочее место, но не выплачивают зарплату, — он уходит в отпуск за свой счет. Юристы предупреждают: в этом случае трудовой стаж сотрудникам не насчитывается.

"С отпусками без сохранения заработной платы (за свой счет) необходимо быть крайне осторожным, особенно работнику, ведь размер оплаты труда работника и ежемесячная уплата страховых взносов влияют на страховой стаж работающего, который важен при назначении пенсии. Страховой стаж засчитывается только при уплате страховых взносов", — напомнила Валерия Гудий, адвокат, советник ЮФ "Ильяшев и Партнеры".