Доходы все ниже: почему упали зарплаты в Украине и возможен ли их рост

На рынке труда в июне 2022 года продолжается снижение зарплат и зарплатных предложений. Хотя эксперты и говорят, что с начала июня снижаются зарплаты уже не так активно, как в апреле-мае.

В Украине падение средней зарплаты составило 10% по сравнению с довоенным периодом, но во многих сферах работодатели урезали зарплаты на 20-60%. Об этом говорится в свежей статье Фокуса "Чтоб была зарплата. Как найти работу в Украине, за которую платят".

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"К примеру, мы подсчитали, что в сфере добычи сырья зарплаты снизились на 58%. В сфере инсталляция и обслуживание падение зарплат составило 56%, в охране – 49%. Самое большое падение зарплат произошло в мае", — рассказала Фокусу руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская.

Согласно данным grc.ua, в апреле и мае в большинстве профессиональных сфер продолжилось снижение зарплат. А вот уже июнь показал стабилизацию: выплаты работникам прекратили снижение.

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Чтоб была зарплата. Как найти работу в Украине, за которую платят

"Средняя заработная плата во всех открытых вакансиях на кадровом портале grc.ua составляет 20 100 грн", — сообщили эксперты кадрового портала grc.ua.

По данным кадрового портала, в июне средняя заработная плата в сфере маркетинга, рекламы и PR в открытых вакансиях составляет 19400 грн., в сфере медицины и фармацевтики — 17600 грн., в секторе рабочего персонала — 11-14 тыс. грн.

Произошло в июне снижение средней заработной платы в сфере медицины и фармацевтики. В июне медианная зарплата в открытых вакансиях для этих специалистов составляет 17600 грн. Кроме студентов, охранников и специалистов рабочих специальностей, самые низкие зарплаты в стране — в сфере закупок (12400 грн.).

Руслана Березовская ожидает, что зарплаты в стране все же будут понемногу расти. Хотя опыт показывает, что это довольно медленный процесс.

"Во время предыдущих кризисов большинство компаний сокращали зарплаты на 35-50%, сокращали персонал, укрупняли вакансии. Тогда восстановление зарплат в гривне начиналось через год с лишним после кризиса. В валюте зарплаты начали возвращаться к докризисному уровню примерно через четыре года", — сказала Березовская.

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По состоянию на июнь, в Украине самые высокие зарплаты — у сотрудников сферы ІТ, руководителей, специалистов в сфере консалтинга.

[ + – ] Профессионалам из ІТ-сферы платят больше всего Фото: grc.ua

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в мае зарплаты почти во всех сферах упали на 20-60%. По состоянию на конец мая работодатели в первую очередь искали продавцов и айтишников. А вот в июне рынок труда немного оживился.

Чтобы помочь соискателям найти работу, Госслужба занятости вместе с Минэкономики подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с пятью крупнейшими сайтами по трудоустройству: work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com. В Госслужбе ожидают, что результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.