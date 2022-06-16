Работа за еду: какими зарплатами заманивают работодатели украинцев в июне

В июне рынок труда в Украине немного оживился – появляется все больше вакансий, в частности, в сфере продаж. Однако уровень зарплат пока не радует соискателей.

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Рынок труда оживает, но темпы восстановления низкие. Об этом рассказали специалисты grc.ua. Там объяснили: сейчас вакансий в четыре с половиной раза меньше, чем было до российского вторжения. Однако в сегменте продаж количество предложений для соискателей растет.

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"Доля вакансий в сфере продаж приблизилась к довоенным показателям в процентах и ​​составляет 25% от всех актуальных. Эта область всегда была лидером среди общего количества предложений работы на портале. Активность поисковиков в сфере тоже начинает расти. Конкуренция среди кандидатов на вакансии в сфере продаж сейчас составляет примерно 4 человека на рабочее место", — отметили эксперты grc.ua.

Там отмечают: больше всего вакансий для специалистов сферы продаж сейчас открыто в Киеве – 24% от всех предложений. Активно ищут работников во Львовской области (11%), а также в Днепропетровской (8%).

Несмотря на спрос на персонал, зарплаты в сфере продаж – не самые высокие. В половине всех актуальных вакансий работодатели отмечают минимальный размер заработной платы в сфере – от 9,2 тыс. грн. В четверти (23%) вакансий зарплатное предложение — от 16,5 тыс. грн., а 14% работодателей предлагает оплату от 23,7 тыс. грн. Лишь 8% предложений – с зарплатой от 31 тыс. грн., и 5% — от 38,2 тыс. грн.

Невысокие зарплатные предложения – следствие кризиса, который переживает ритейл. Как сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины, общий объем прямого ущерба торговой сферы вследствие войны оценивается на уровне 50,7 млрд. грн. (в среднем 30,5 тыс. грн. на 1 кв. м площади поврежденных торговых точек, или 17,4 млн. грн. на один поврежденный магазин). 41% убытков приходится на повреждения зданий, помещений магазинов, инженерных сетей, отделки и т.д. Убытки по товарным остаткам в магазинах (оценка по закупочной цене) и потери оборудования составили по 17%, потери товара на складах – 14%.

[ + – ] Ритейл сильно пострадал вследствие войны в Украине - убытки превышают 50 млрд. грн.

"50,7 млрд. – это далеко не все прямые убытки, которые понес украинский ритейл. На этом этапе мы посчитали только крупнейшие и активные сетевые компании. Многие малые региональные сети, не сетевые предприятия, торговые точки на рынках остаются не учтены. Поэтому реальная цифра прямого ущерба будет гораздо больше. Кроме того, мы еще не считали общие потери ритейла, куда должны войти недополученная за 3 месяца войны прибыль с учетом ее постоянного роста. В итоге сумма может быть в 3-4 раза больше", – утверждает Максим Гаврюшин, глава Украинского совета торговых центров.

[ + – ] Чаще всего в ритейле ищут кассиров и тайных покупателей Фото: grc.ua

По данным портала grc.ua, работодатели чаще всего ищут продавцов-кассиров – это 30% всех актуальных вакансий в сфере продаж. Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели продавцам, – 13,8 тыс. грн.

Напомним, ранее Фокус писал, что за исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае в Украине составило от 9 до 58%.

Как сообщалось, в июне на 20% вырос спрос на рабочие специальности, а более трети вакансий открыты во Львове и области.