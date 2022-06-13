Нужные руки. Кого в июне активно ищут и сколько платят украинские работодатели

По данным исследования, в июне на 20% вырос спрос на рабочие специальности, а более трети вакансий открыты во Львове и области.

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В Украине все чаще ищут специалистов рабочих специальностей, которые были очень востребованными до вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua.

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"В июне актуальных вакансий в этой сфере стало на 20% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В общей структуре всего рынка труда Украины доля вакансий сферы рабочего персонала составляет 8% от всех актуальных на портале и входит в Топ-5 наиболее востребованных профессиональных сфер", — говорят специалисты grc.ua.

По данным портала, более трети вакансий по рабочим специальностям открыты во Львове и области. На втором месте — Днепр и область, а за ними следует Донецкая область.

Чаще всего предприятия ищут монтажников – 14% от всех предложений, также открыты вакансии для грузчиков, комплектовщиков, упаковщиков товаров.

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Что касается зарплат, то, как правило, таким специалистам предлагают в среднем 13,7 тыс. грн. Однако зарплаты стартуют от 8,9 тыс. грн. – это среднее зарплатное предложение для большинства рабочих специальностей. Только 16% компаний готовы предложить специалистам 17,8 тыс. грн. в месяц, и лишь 9% — зарплату на уровне 22,3 тыс. грн. и выше.

В grc.ua отметили, что зарплата для слесарей и механиков установлена на уровне в среднем 20,8 тыс. грн., для наладчиков – 18,5 тыс. грн., а для операторов станков – 15,5 тыс. грн. Разнорабочие могут претендовать на оклад порядка 14 тыс. грн., такая же компенсация предлагается электрикам.

[ + – ] Самые высокие зарплатные предложения - для слесарей, механиков и наладчиков Фото: grc.ua

Напомним, за исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае в Украине составило от 9 до 58%.

Как ранее писал Фокус, компании в Украине, оптимизируя расходы, сокращают бонусы и уменьшают размер заработной платы.

Напомним, согласно закону, работодатель может законно отказать сотруднику в отпуске, если человек работает на объекте критической инфраструктуры.

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