Потрібні руки. Кого в червні активно шукають і скільки платять українські роботодавці

За даними дослідження, у червні на 20% зріс попит на робітничі спеціальності, а понад третину вакансій відкрито у Львові й області.

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В Україні все частіше шукають фахівців робітничих спеціальностей, які були дуже потрібні до вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться в дослідженні кадрового порталу grc.ua.

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"У червні актуальних вакансій у цій сфері стало на 20% більше в порівнянні з попереднім місяцем. У загальній структурі всього ринку праці України частка вакансій сфери робочого персоналу становить 8% від усіх актуальних на порталі та входить до Топ-5 найзатребуваніших професійних сфер", — кажуть фахівці grc.ua.

За даними порталу, понад третину вакансій із робочих спеціальностей відкрито у Львові й області. На другому місці — Дніпро та область, а за ними слідує Донецька область.

Найчастіше підприємства шукають монтажників — 14% від усіх пропозицій, також відкрито вакансії для вантажників, комплектувальників, пакувальників товарів.

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Щодо зарплат, то, як правило, таким спеціалістам пропонують у середньому 13,7 тис. грн. Проте зарплати стартують від 8,9 тис. грн — це середня зарплатна пропозиція для більшості робочих спеціальностей. Лише 16% компаній готові запропонувати спеціалістам 17,8 тис. грн на місяць, і лише 9% — зарплату на рівні 22,3 тис. грн і вище.

У grc.ua зазначили, що зарплата для слюсарів і механіків встановлена на рівні в середньому 20,8 тис. грн, для наладників — 18,5 тис. грн, а для операторів верстатів — 15,5 тис. грн. Різнороби можуть претендувати на оклад близько 14 тис. грн, така ж компенсація пропонується електрикам.

[ + – ] Найвищі зарплатні пропозиції — для слюсарів, механіків і наладників Фото: grc.ua

Нагадаємо, за винятком кількох професійних сфер, падіння медіанної зарплати в травні в Україні становило від 9 до 58%.

Як раніше писав Фокус, компанії в Україні, оптимізуючи витрати, скорочують бонуси та зменшують розмір заробітної плати.

Нагадаємо, згідно із законом, роботодавець може законно відмовити працівникові у відпустці, якщо людина працює на об'єкті критичної інфраструктури.

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