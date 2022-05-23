Не готові платити. Зарплати в Україні майже у всіх сферах в травні впали на 20-60%

Фахівці кадрового порталу grc.ua наголосили, що роботодавці в Україні не можуть платити працівникам зарплати на довоєнному рівні.

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У більшості професійних сфер України триває зниження рівня заробітної плати. Про це йдеться в дослідженні кадрового порталу grc.ua, дані для якого отримані внаслідок аналізу бази вакансії та резюме grc.ua у травні 2022 року.

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"Українські компанії озвучують, що в умовах війни одним з головних завдань для них є утримання та підтримка наявних працівників. Проте більшість із робочих підприємств та організацій не мають можливості платити працівникам заробітні плати на довоєнному рівні. Новим працівникам, яких винаймають компанії, пропонують зарплати теж нижчі, ніж це було до війни", — зазначають фахівці порталу.

За їхніми даними, найменші зарплати в країні роботодавці пропонують у сфері "безпека" (9200 грн), "туризм, готелі, ресторани" (9500 грн), "початок кар'єри, студенти" (10300 грн), "видобуток сировини" (в середньому 11000 грн), "банки, інвестиції, лізинг" (13100 грн).

Майже у всіх професійних сферах триває зниження середньої заробітної плати. За винятком кількох професійних сфер, падіння медіанної зарплати у травні в Україні становило від 9 до 58%.

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Найбільше зарплати знизилися у травні у сфері "видобуток сировини" (-58%), "інсталяція та сервіс" (-56%), "безпека" (-49%). Відчутне зниження зарплат у відкритих вакансіях у травні, якщо порівняти із квітнем, відбулося також для фахівців без досвіду роботи та студентів (-56%), для робочого персоналу (-46%), фахівців сфери консультування (-46%), будівництва та нерухомості (- 44) %), працівників галузі туризму, готелів, ресторанів (-32%). Для працівників транспортної сфери та логістики зарплати стали нижчими на 27%, для адмінперсоналу — на 21%, у сфері продажів — на 20%, а в банках — на 17%.

Водночас у травні у сфері виробництва та сільського господарства середня зарплата зросла із 13300 грн у квітні до 16600 грн в травні. Для медиків та фармацевтів у травні середня заробітна плата у відкритих вакансіях підвищилася із 14900 грн у квітні до 18200 грн у травні.

Щодо регіонів лідером за рівнем зарплат знову став Київ, де в середньому пропонують 29200 грн щомісячної зарплати. Також високі середні зарплати у травні пропонують у Полтавській області (22300 грн), Львівській області (21600 грн), Одеській області (21000 грн), Івано-Франківській (19400 грн) та Харківській області (19000 грн).

Раніше Фокус писав, що в січні у столиці в середньому роботодавці пропонували 31 тис. грн, в першій половині лютого — 30,2 тис. грн, в березні — 25 тис. грн, а у квітні — 26 тис. грн.

Як повідомляли, у квітні на українському ринку загалом кількість вакансій знизилася у 19 разів, якщо порівняти з минулим роком, а в Києві — у 30 разів.