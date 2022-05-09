Будувати та лікувати. ТОП-5 професій, які будуть затребувані в Україні після війни

Фахівці повертатимуться додому, щоб зробити свій внесок у будівництво оновленої України, вважають експерти.

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В Україні створено Нацраду з відновлення країни від наслідків війни, представлено план економічного відновлення. Фокус розпитав експертів про те, які професії будуть потрібні, коли війна завершиться та Україна буде відроджуватися.

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Пані професор Київської школи економіки Ганна Вахітова вважає, що будувати плани на майбутнє треба вже зараз.

"Для того щоб Україна була ефективною, потрібно вже зараз обговорювати, що буде після війни: що ми можемо, що ми хотіли б, які цілі ставимо. Потрібно залучати до цих дискусій сучасних фахівців. Наприклад, після 1991 року було вікно економічних можливостей — і ними скористалися країни, які вже мали план. Зокрема, Польща", — каже Вахітова Фокусу.

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Дуже важливо, яку модель відродження обере Україна: інерційну, коли відновлюють те, що було, чи Шумпетерівський метод творення нового замість зруйнованого старого. Від загального підходу залежить, які фахівці будуть найбільш популярними, вважає Ганна Вахітова.

Опитані Фокусом експерти сходяться на тому, що користуватимуться попитом усі фахівці, причетні до будівництва: від інженерів та архітекторів до різноробів. Це вплине на інші сфери.

"Одне робоче місце у будівництві — це шість-сім робочих місць у суміжних галузях, що обслуговують будівельну галузь", — вважає Елла Лібанова, пані директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи.

Керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Руслана Березівська вважає, що будуть потрібні представники робочих спеціальностей, які й до початку повномасштабної війни були в дефіциті: "Фахівці у сільському господарстві були й будуть затребувані, буде відновлення роботи підприємств інших секторів — харчової, легкої промисловості. Тобто затребуваних робітничих спеціальностей буде багато".

"Після війни, я думаю, і далі будуть затребувані професійні військовослужбовці, розвиватиметься військово-промисловий та оборонний комплекс", — пояснює Фокусу Руслана Березівська.

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З нею згодна і фахівчиня з профорієнтації підлітків і дорослих, психологиня Анна Різніченко. Обидві вони прогнозують зростання попиту на ринку праці на медиків і психологів, а також очікують на подальший розвиток ІТ-сфери та напрямки e-commerce (електронної комерції або продажу онлайн).

"Якщо поділити на кілька груп — це все, що стосується сфери відновлення, сфери здоров'я, ІТ-технологій та e-commerce і логістики", — узагальнила у розмові з Фокусом Анна Різніченко.

В Україні будуть потрібні транспортні та складські логісти, оскільки багато всього везтимуть з-за кордону, каже Фокусу Марія Конарова, кар'єрна консультантка, експертка платформи Happy Monday.

"Логістика зараз — одна з найважливіших сфер, завдяки якій ми можемо підтримувати армію і перемагати. І багато хто з волонтерів зараз фактично працює логістами. Я думаю, що їм варто потім згадувати це в резюме. Тому що "де знайти", "як швидко доставити " — це питання, які вирішують логісти", — зазначає Марія Конарова.

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будівництво, архітектура;

медицина (медики та психологи);

ІТ-технології;

e-commerce;

логістика та транспорт.

Що поверне в Україну професіоналів з-за кордону

Болісне питання повернення затребуваних фахівців може суттєво вплинути на темпи відновлення економіки України.

Руслана Березівська нагадує, що до повномасштабної війни уряд намагався створити програми повернення працівників з-за кордону. "Вони спрацювали не дуже", — констатує експертка.

Після війни все може бути інакше. Запорукою повернення людей може стати уважне ставлення з боку України вже зараз, вважає Ганна Вахітова.

"Повернути фахівців дозволить людське ставлення держави до своїх громадян під час війни. Це допомога або принаймні мінімізація бюрократичних перешкод для тих, хто втратив доходи, житло. Демонстрація на ділі, що для держави її громадяни — цінність".

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Ще один нематеріальний фактор — патріотичні настрої та бажання зробити свій внесок у відновлення України.

Не кожен день є можливість побудувати те, чим потім можна буде пишатися, про що можна буде сказати своїм онукам: "Цей міст я побудував!" Це важливий фактор. Можливість збудувати нову країну власноруч приваблює багатьох висококваліфікованих фахівців", — каже Вахітова.

Анна Різніченко наголошує і на більш практичних підходах: "Можуть бути пільгові програми для фахівців. Наприклад, якщо будується житло — то згодом певні житлоплощі виділятимуться для цих фахівців. У нас такий досвід уже практикували. Можуть бути податкові канікули для підприємців і програми підтримки бізнесу".

Заявляти про себе можна вже зараз — наприклад, Архітектурна палата Нацспілки архітекторів повідомила, що об'єднує професіоналів для відновлення України. Їхній маніфест — "Ми все відбудуємо!".

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