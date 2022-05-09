Строить и лечить. ТОП-5 профессий, которые будут востребованы в Украине после войны

Специалисты будут возвращаться домой, чтобы внести свою лепту в строительство обновленной Украины, считают эксперты.

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В Украине создан Нацсовет по восстановлению страны от последствий войны, представлен план экономического восстановления. Фокус расспросил экспертов о том, какие профессии будут востребованы, когда война завершится и Украина будет возрождаться.

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Профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова считает, что строить планы на будущее нужно уже сейчас.

"Для того, чтобы Украина была эффективной, нужно уже сейчас обсуждать, что будет после войны: что мы можем, что мы хотели бы, какие цели ставим. Нужно привлекать к этим дискуссиям современных специалистов. Например, после 1991 года было окно экономических возможностей – и ими воспользовались страны, у которых уже был план. В частности, Польша", — говорит Вахитова Фокусу.

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Очень важно, какую модель возрождения выберет Украина: инерционную, когда восстанавливают то, что было, или Шумпетеровский метод созидания нового вместо разрушенного старого. От общего подхода зависит, какие специалисты будут наиболее востребованы, считает Анна Вахитова.

Опрошенные Фокусом эксперты сходятся на том, что будут пользоваться спросом все специалисты, причастные к строительству: от инженеров и архитекторов до разнорабочих. Это повлияет и на другие сферы.

"Одно рабочее место в строительстве — это шесть-семь рабочих мест в смежных отраслях, обслуживающих строительную отрасль", — полагает Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи.

Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская считает, что будут нужны представители рабочих специальностей, которые и до начала полномасштабной войны были в дефиците: "Специалисты в сельском хозяйстве были и будут востребованы, будет восстановление работы предприятий других секторов — пищевой, легкой промышленности. То есть, востребованных рабочих специальностей будет достаточно много".

"После войны, я думаю, и дальше будут востребованы профессиональные военнослужащие, будет развиваться военно-промышленный и оборонный комплекс", — поясняет Фокусу Руслана Березовская.

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С ней согласна и специалист по профориентации подростков и взрослых, психолог Анна Ризниченко. Обе они прогнозируют рост спроса на рынке труда на медиков и психологов, а также ожидают дальнейшего развития ІТ-сферы и направления e-commerce (электронной коммерции или продаж онлайн).

"Если поделить на несколько групп – это все, что касается сферы восстановления, сферы здоровья, ІТ-технологий и e-commerce и логистики", — обобщила в разговоре с Фокусом Анна Ризниченко.

В Украине будут нужны транспортные и складские логисты, так как много всего будут везти из-за границы, говорит Фокусу Мария Конарова, карьерный консультант, эксперт платформы Happy Monday.

"Логистика сейчас — одна из важнейших сфер, благодаря которой мы можем поддерживать армию и побеждать. И многие из волонтеров сейчас фактически работают логистами. Я думаю, что им стоит потом упоминать это в резюме. Потому что "где найти", "как быстро доставить" – это вопросы, которые решают логисты", — отмечает Мария Конарова.

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строительство, архитектура

медицина (медики и психологи)

ІТ-технологии

e-commerce

логистика и транспорт

Что вернет в Украину профессионалов из-за границы

Болезненный вопрос возвращения востребованных специалистов может существенно повлиять на темпы восстановления экономики Украины.

Руслана Березовская напоминает, что и до полномасштабной войны правительство пыталось создать программы возвращения работников из-за границы. "Они сработали не очень", — констатирует эксперт.

После войны все может быть иначе. Залогом возвращения людей может стать внимательное отношение со стороны Украины уже сейчас, считает Анна Вахитова.

"Вернуть специалистов позволит человеческое отношение государства к своим гражданам во время войны. Это помощь или по крайней мере минимизация бюрократических преград для уехавших, потерявших доходы, жилье. Демонстрация на деле, что для государства его граждане — ценность".

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Еще один нематериальный фактор — патриотические настроения и желание внести свой вклад в восстановление Украины.

"Не каждый день есть возможность построить то, чем потом можно будет гордиться, о чем можно будет сказать своим внукам: "Этот мост я построил!" Это важный фактор. Возможность выстроить новую страну собственными руками привлекает многих высококвалифицированных специалистов", — говорит Вахитова.

Анна Ризниченко отмечает и более практичные подходы: "Могут быть льготные программы для специалистов. К примеру, если строится жилье — то со временем определенные жилплощади будут выделяться для этих специалистов. У нас такой опыт уже практиковали. Могут быть налоговые каникулы для предпринимателей и программы поддержки бизнеса".

Заявлять о себе можно уже сейчас — например, Архитектурная палата Нацсоюза архитекторов завила, что объединяет профессионалов для восстановления Украины. Их манифест — "Мы все отстроим!".

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