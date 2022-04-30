Донор у тилу. Як працює IT-сфера під час війни

Фокус з'ясував, як працюють великі компанії одного з найдохідниших сегментів української економіки, і чим працівники сфери IT допомагають Україні у боротьбі з агресором.

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Сфера ІТ в Україні за результатами минулого року збільшила обсяг експорту послуг до $6,8 млрд. Це понад третина українського експорту. У галузі працюють близько 300 тис. спеціалістів, медіанні зарплати становлять $2-3 тис. залежно від рівня та спеціалізації. Такі дані надала Асоціація "IT Ukraine" у січні 2022 року.

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Фокус розпитав найбільші IT-компанії в Україні, як їм вдається працювати в умовах війни, як змінилися виплати фахівцям і як працівники сфери IT підтримують Україну.

"Ми виходимо з Росії — з України нам точно не можна йти. Для нас дуже важливо залишитися тут, бо Україна — один із найбільших у Європі ринків IT-спеціалістів. Ми розраховуємо, що ринок в Україні для нас залишиться і зростатиме. Ми і замовники бачимо, як стараються наші хлопці, й для нас важливо зберегти ці робочі місця. Ми транслюємо це нашим клієнтам, і це працює. Ніхто не хоче йти. Доки є можливість працювати, ми будемо працювати", — каже CEO Luxoft Дмитро Лощинін.

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Українські ІТ-компанії з початком агресії РФ та військових дій евакуювали своїх спеціалістів та продовжили працювати.

"Нам дуже допомагає досвід віддаленої роботи, який ми набули протягом двох карантинних років. Цей досвід допоміг нам, як компанії, і нашим спеціалістам відносно швидко налагодити віддалену роботу та вийти на рівень продуктивності 95% від довоєнного стану", — розповіли Фокусу у GlobalLogic. У компанії зазначають, що лише завдяки таким результатам і можливе продовження співпраці з клієнтами.

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Тим часом у Luxoft заявляють, що компанія працює на 100% потужності, що приємно дивує клієнтів, враховуючи всі обставини. Внутрішні резерви дозволяють справлятися з відтоком кадрів на війну, а члени команди з розумінням підстрахують один одного.

Великі IT-компанії кажуть, що зберігають повний склад трудових колективів та розміри грошових виплат, а також продовжують сплачувати податки державі. У тому числі зберігають виплати мобілізованим фахівцям.

Втім, на збільшення зарплати айтішникам поки що розраховувати не варто. У SoftServe та Intellias зізналися, що тимчасово заморозили плановий перегляд виплат спеціалістам.

[ + – ] ІТ-армія України налічує понад 300 тис. осіб, серед яких і професіонали, і волонтери Фото: unsplash.com

Незважаючи на складнощі, є й ті, хто поповнює штат новачками. Деякі компанії продовжують посилювати свої команди новими фахівцями. Наприклад, EPAM точково наймає фахівців для посилення зростаючих проектів або розробників зі специфічною кваліфікацією. Компанія GlobalLogic у перші тижні війни розпочала співпрацю з 200 колегами — проте нові позиції насамперед пропонує вже задіяним фахівцям, у яких закінчується поточний проект. До команди Luxoft з початку повномасштабної війни вже приєдналося понад 50 спеціалістів.

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Допомогу ІТ-компанії насамперед направили власним командам — евакуювали співробітників, надавали можливість залишатися на деякий час в офісі для ночівлі, призначали додаткові виплати, допомагали отримати психологічну підтримку.

Значна частина ресурсів галузі IT йде на підтримку України: наприклад, в EPAM запустили Фонд допомоги Україні, завдяки якому вдалося зібрати понад $300 тис.

SoftServe заздалегідь перерахувала податки на суму близько 50 млн. грн., щоб підтримати країну. Компанія виділила 12 млн на допомогу за різними напрямками, пов'язаними з війною, а потім ще 22 млн грн. Крім того, за допомогою фонду "Відкриті очі" гуманітарну допомогу закуповують за кордоном та доставляють до міст України.

"На рахунку фонду — десятки вантажівок та тонни гумдопомоги, медикаментів, продовольства, комп'ютерної техніки для потреб біженців та військових", — розповідає співзасновник та голова ради директорів SoftServe Ярослав Любінець.

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У GlobalLogic говорять про сумарний внесок на суму близько 0,5 млрд грн — туди зараховують допомогу українським спеціалістам та їхнім сім'ям, донати фонду "Повернися живим", гуманітарну допомогу та технічне забезпечення.

Щоб мотивувати міжнародних партнерів підтримати Україну, GlobalLogic створила платформу для пожертвувань на WeSpire – там уже зібрали понад $135 тис. для українських фондів.

Luxoft повідомляє про перерахування благодійної організації "Карітас Україна" 750 тис. грн, гуманітарної організації "Червоний Хрест України" — 4 млн грн.

У компанії Ciklum кажуть, що керівництво та інвестори компанії особисто направили на допомогу ЗСУ та громадянам понад 40 млн грн. Ще 1,5 млн грн компанія перерахувала ЗСУ. Тільки за березень понад 1 млн грн направили до фонду "Повернись живим".

У NIX оцінюють загальну суму спільно наданої фінансової допомоги у понад $20 млн.

"Ми закуповуємо бронежилети, каски, розвантаження, військову форму, турнікети та багато іншого. Члени нашої команди стали експертами у питаннях пошуку та оцінки якості знайдених товарів. Тому що, як виявилося, важче не купити річ, а знайти якісну, організувати логістику поставок та подальшого розподілу між військовими", — зазначили у NIX.

Команда Intellias зібрала понад 8 млн грн на потреби українських військових: частково для фонду "Повернися живим", частково для спецрахунку НБУ. У рамках проекту "Авто для захисників" збирають гроші на 30 позашляховиків для військовослужбовців. Частина вже на фронті, частина — на шляху до України.

Як повідомлялося раніше, ІТ-армія України налічує понад 300 тис. осіб, серед яких і професіонали, і волонтери. В умовах війни тисячі українських програмістів влаштовують кібератаки на сайти російських компаній, у тому числі "Газпром" та "Сбербанк".