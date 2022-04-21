Зарплати в Україні впали на 10%, найвищі – в IT, маркетологів та будівельників

Експерти grc.ua кажуть, що війна змусила український бізнес оптимізувати свої витрати, скорочуючи заробітні плати та бонуси, і новим співробітникам роботодавці зараз пропонують нижчу заробітну плату, ніж до війни.

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Порівнюючи з середньою заробітною платою в першій половині лютого 2022 року, середня заробітна плата в Україні знизилася у квітні на 10%. Такі висновки зробили фахівці кадрового порталу grc.ua, проаналізувавши вакансії на порталі.

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"Середня заробітна плата у квітні у всіх відкритих вакансіях на кадровому порталі grc.ua складає 18,7 тис. грн. Найменше постраждала від кризи на ринку праці ІТ-галузь. Тож, не зважаючи на те, що зараз компанії різних секторів економіки або вже повернулися до роботи, або починають процес відновлення своєї діяльності, частка пропозицій роботи для ІТ-фахівців значно перевищує пропозиції роботи для представників інших професій", — повідомили експерти grc.ua. Там кажуть, що в середньому по всім регіонам України айтішникам пропонують 108,1 тис. грн. на місяць.

Високі зарплати пропонують також керівникам — середня заробітна плата у вищому менеджменті в квітні складає 63,2 тис. грн. Але в умовах війни кількість пропозицій роботи для директорів значно знизилася.

За даними порталу, до п’ятірки професійних сфер, де зараз пропонують високі зарплати, увійшли, окрім керівників та IT-спеціалістів, спеціалісти сфери маркетинг, реклама, PR з середньою місячною виплатою 26,6 тис. грн., фахівці зі сфери видобуток сировини – 26,5 тис. грн., а також спеціалісти сфери будівництва – 25,3 тис. грн.

У п’ятірці професій з низькими зарплатами — менеджери з персоналу (15,5 тис. грн.), фахівці сфери "медицина", "фармацевтика" (14,9 тис. грн.), фахівці сфери HoReCa (14 тис. грн). А найнижчі зарплати — у сільському господарстві (13,3 тис. грн) та в автомобільному бізнесі (11 тис. грн).

"Аналіз зарплат по регіонах України показав, що Київ, який у березні втратив лідерство по розміру заробітної плати, поступово повертає свої позиції. Якщо прослідковувати динаміку середньої заробітної плати, то в січні в столиці в середньому пропонували 31 тис. грн, в першій половині лютого – 30,2 тис. грн, в березні – 25 тис. грн, а в квітні пропонують в середньому 26 тис. грн.", — повідомили фахівці порталу grc.ua.

Лідерами серед регіонів за розміром середньої зарплати у квітні, за даними grc.ua, стали Дніпропетровська область (25,6 тис. грн.), Львівщина (24,8 тис. грн.), Полтавщина (23,4 тис. грн.) та Одещина (23 тис. грн.).

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, українські компанії в умовах війни скорочують свою діяльність, тисячі робітників втрачають роботу. Водночас деякі компанії відчувають гострий дефіцит кадрів через міграцію та мобілізацію.